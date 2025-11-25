Zalatnay Cini a droghelyzetről: „Láttam és látom, hogy pusztít el mindent a drog”

Az ország legendás énekesnője nem csak a levegőbe beszél, amikor a drogok károk hatásairól kérdezik. Olyan világsztárokkal élt egy időben, és figyelhette életútjukat, mint Jimi Hendrix, vagy Janis Joplin, akiket köztudottan a kábítószer ölt meg. Manapság sincs ez másképp: látja mi történik a településeken, ahol a "kristály és a "herbál" tesz tönkre életeket, és sorra szedi áldozatait. Szerinte ezért is szükséges a drogtörvény szigorítása. Erről Zalatnay Cini a Borsnak nyilatkozott.

Zalatnay Cini is kiáll a drogtörvény szigorítása mellett (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Az énekesnő szerint is a drogtörvény szigorítása a leghatékonyabb fegyver, amelyet a kormány a drogdílerek ellen bevethet. Ezen felül a rendszeres vagy alkalmi droghasználók is nagyobb eséllyel kaphatnak esélyt a leszokáshoz, kitörési lehetőséget a nyomorúságos életükből. Az a személy, akit droghasználaton kapnak, csak akkor mentesülhet a jogi felelősségre vonás alól, ha mindent bevall: feltárja az ügy minden részletét, megnevezi a kábítószer-kereskedőt, vagy azt, akitől kapta, vette a drogot.

Zalatnay Cini kiáll a drogtörvény szigorítása mellett: „Igenis le kell csapni a drogterjesztőkre”

Zalatnay Cinihez visszatérve, aki fiatalkorában többször is képes volt nemet mondani a gyilkos szerekre, megdöbbenten olvassa, hogy majdnem minden hónapra jut egy drogbotrány a fiatal zenészek körében. „Mondhatnám, hogy meglepett a drogtörvény szigorítása, de az az igazság, hogy az utóbbi években sokat láttam, és még többet hallottam, miközben az országot jártam.

És, amit láttam, hallottam, az pontosan egybecseng azzal, ami most történik, hiszen nemcsak én, de a magyar kormány is észrevette, hogy a szegényebb rétegek körében egyre inkább terjedni kezdett, majd járványos méreteket öltött a szerhasználat”

–mondta Zalatnay Cini, aki számos aggódó szülővel és nagyszülővel beszélt az utóbbi években. Olyan anyukákkal és nagymamákkal, akik elmondták neki, hogy a szemük láttára megy tönkre a gyermekük, vagy az unokájuk, ők pedig tehetetlenek, mert a terjesztők gombamód nőnek ki a földből és árulják a herbált, vagy a biofüvet.