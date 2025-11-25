Zalatnay Cini a droghelyzetről: „Láttam és látom, hogy pusztít el mindent a drog”
Látja mi történik a településeken, ahol a "kristály és a "herbál" tesz tönkre életeket, és sorra szedi áldozatait. A drogtörvény szigorítása szerinte a legjobb megoldás.
Az ország legendás énekesnője nem csak a levegőbe beszél, amikor a drogok károk hatásairól kérdezik. Olyan világsztárokkal élt egy időben, és figyelhette életútjukat, mint Jimi Hendrix, vagy Janis Joplin, akiket köztudottan a kábítószer ölt meg. Manapság sincs ez másképp: látja mi történik a településeken, ahol a "kristály és a "herbál" tesz tönkre életeket, és sorra szedi áldozatait. Szerinte ezért is szükséges a drogtörvény szigorítása. Erről Zalatnay Cini a Borsnak nyilatkozott.
Az énekesnő szerint is a drogtörvény szigorítása a leghatékonyabb fegyver, amelyet a kormány a drogdílerek ellen bevethet. Ezen felül a rendszeres vagy alkalmi droghasználók is nagyobb eséllyel kaphatnak esélyt a leszokáshoz, kitörési lehetőséget a nyomorúságos életükből. Az a személy, akit droghasználaton kapnak, csak akkor mentesülhet a jogi felelősségre vonás alól, ha mindent bevall: feltárja az ügy minden részletét, megnevezi a kábítószer-kereskedőt, vagy azt, akitől kapta, vette a drogot.
Zalatnay Cini kiáll a drogtörvény szigorítása mellett: „Igenis le kell csapni a drogterjesztőkre”
Zalatnay Cinihez visszatérve, aki fiatalkorában többször is képes volt nemet mondani a gyilkos szerekre, megdöbbenten olvassa, hogy majdnem minden hónapra jut egy drogbotrány a fiatal zenészek körében. „Mondhatnám, hogy meglepett a drogtörvény szigorítása, de az az igazság, hogy az utóbbi években sokat láttam, és még többet hallottam, miközben az országot jártam.
És, amit láttam, hallottam, az pontosan egybecseng azzal, ami most történik, hiszen nemcsak én, de a magyar kormány is észrevette, hogy a szegényebb rétegek körében egyre inkább terjedni kezdett, majd járványos méreteket öltött a szerhasználat”
–mondta Zalatnay Cini, aki számos aggódó szülővel és nagyszülővel beszélt az utóbbi években. Olyan anyukákkal és nagymamákkal, akik elmondták neki, hogy a szemük láttára megy tönkre a gyermekük, vagy az unokájuk, ők pedig tehetetlenek, mert a terjesztők gombamód nőnek ki a földből és árulják a herbált, vagy a biofüvet.
„Igenis le kell csapni a drogterjesztőkre és fel kell számolni nemcsak dizájner, de a kemény, és filléres drogok terjesztését is! Legyen szó akár a hírességeket ellátó nagykutyákról, vagy a szegénység vámszedőiként működő, pitiáner gazemberekről” – fejtette ki határozott véleményét az énekesnő.
„Nemet tudtam mondani a kísértésre, pedig Janis Joplin, vagy éppen Jimi Hendrix kínálták”
Zalatnay Cini egy rövid, de tanulságos történettel zárta gondolatait. „Amikor a hatvanas évek végén, két éven át Londonban éltem, olyan közel kerültem a drogokhoz, amennyire csak lehetett. Nemet tudtam mondani a kísértésre, pedig olyan hatalmas világsztárok kínálták a szereket, mint Janis Joplin, vagy éppen Jimi Hendrix.
Őket kettőjüket sohasem láttam tisztán, vagy éppen józanul. 1970-ben mindketten meghaltak…
–emlékezett vissza Cini, aki anélkül tapasztalta meg, milyen a drogmámor utáni földi pokol, hogy akár csak egyszer is, önszántából nyúlt volna bármiféle gyilkos szerhez.
„Furcsa lesz, amit most mondok, de a saját bőrömön is megtapasztaltam, hogy milyen rettenetes állapot az, amikor az ember kitisztul egy ilyen után. Gyermekkoromban ugyanis többször is műtöttek, és akkoriban éterrel altattak. Ébredés után hosszan voltam nagyon, de nagyon rosszul. Szédültem, hánytam és képtelen voltam koordináltan mozogni. Köszöntem szépen, ebből én önként, soha nem kértem!” – tette hozzá Zalatnay Cini, aki reméli, hogy a szigorított drogtörvény eléri a célját, és sikerül felszámolni idehaza a szerhasználók és szerterjesztők táborát. Különös tekintettel a biofű és a kristály vonatkozásában, ahogyan minden más drog esetében is.
