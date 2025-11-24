RETRO RÁDIÓ

Gyerekeknek is árulták a drogot – 20 évet kaphatnak a dílerek

Kábítószert árultak és a kiskorú gyereküket is bevonták a tiltott kereskedésbe egy ibrányi család tagjai. A drogot áruló banda családi vállalkozásban működött, egészen a lebukásukig.

Droggal kereskedett egy most lebukott ibrányi család. A banda feje az apa volt, aki elfogásakor azt üvöltötte: „Az egész kábítószereseket feldobom!” Az apa, a felesége és a két fiuk is árulták a drogot egész Szabolcs vármegyében. Kuncsaftjaik között nem csak felnőttek, hanem gyerekek is voltak.

Drog miatt bukott le az ibrányi család.
Drog miatt bukott le az ibrányi család. A családfő vezette a bandát (Fotó: TV2 Tények)

Droggal kereskedtek Ibrányban, nagyot buktak a dílerek

A szülőket korábban egyszer már letartóztatták hasonló okból. 2024 májusában indult eljárás ellenük, miután kiderült, hogy 2023-ban, saját házukban árulták a kábítószert. A családfő közel fél éven át letartóztatásban volt, majd a bíróság enyhített a kényszerintézkedésen, és elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Ám a scalád tagjai a dílerkedéssel ekkor sem hagytak fel, így most, újabb lebukásuk után már a börtönben várják ügyük vizsgálatát. Kiderült, az egyik fiú még kiskorú volt, amikor bevonták a kábítószer-kereskedelembe. 

Mindenki rács mögött várja az ítéletet

A rendőrség a szülőket és két fiukat őrizetbe vette, és bűnszövetségben, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként, mely bűncselekmény kiemelkedő törvényi fenyegetettségű, 5 évtől 20 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A főügyészség az egész család letartóztatását indítványozta, a bűnismétlés, a szökés és a tanúk befolyásolásának megakadályozása érdekében.

 

 

