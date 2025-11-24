Európa vesztésre áll a drogbandák elleni küzdelemben – döntő lenne a migrációs útvonalak blokkolása

Európa vesztésre áll a drogbandákkal szemben, és ennek egyik oka, hogy az EU képtelen megvédeni a külső határait. Az illegális bevándorlást és drogkereskedelmet ugyanis egymással kapcsolatban álló bűnözői csoportok szervezik. A migrációs útvonalakon nemcsak illegális bevándorlók, hanem drogszállítmányok érkeznek az EU országaiba. Hatalmas üzlet ez. 2024-es becslések szerint az embercsempészet évente körülbelül 346,7 milliárd dollár (mintegy 127 billió forint) illegális bevételt termelt, a kábítószer-kereskedelem pedig éves szinten körülbelül 782,9 milliárd dollár (mintegy 287 billió forint) forgalmat generált.

Európa vesztésre áll: a migrációs útvonalakon az illegális bevándorlók mellett drogszállítmányok is érkeznek az EU országaiba (Fotó: AFP / afp)

Európa vesztésre áll a drogbandák elleni harcban

Európa veszélyesen le van maradva a globális kábítószer-kereskedelemmel szemben, amely bővül, gyorsul, és egyre inkább összefonódik a migrációval és a szervezett bűnözéssel – erre is figyelmeztettek a szakértők az MCC Budapesten tartott rendezvényén.

A konferenciát megnyitó Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója kiemelte, hogy a globális drogjárvány komoly veszélyt jelent a fiatalokra, és a megoldás a megelőzés, a zéró tolerancia elve és a nemzetközi együttműködés. A Budapestről érkező üzenet egyértelmű: a globális drogjárvány átalakítja a társadalmakat, aláássa a családi stabilitást, táplálja a bűnözést, és – sürgős, összehangolt intézkedések nélkül – azzal fenyeget, hogy túlterheli a nyugati intézményeket.

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke hangsúlyozta, hogy a kábítószer-fogyasztást nemcsak társadalmi vagy politikai, hanem mindenekelőtt tudományos és orvosi kérdésként kell kezelni. Kiemelte, hogy

az Egyesült Államokban évente körülbelül 100 000 ember hal meg túladagolás következtében,

Európában pedig további 6000 haláleset történik.

A professzor azzal érvelt, hogy a kannabisz jelenlegi „lágy drogként” való felfogása különösen félrevezető: a modern, nagy hatóanyag-tartalmú termékek súlyos neurológiai károsodást okozhatnak, hosszú távon károsítva az agy dopaminrendszerét.

Egy panelbeszélgetés során elhangzott, hogy Európa jelenleg politikailag és intézményileg is sebezhető, és ha nem sikerül megfékezni a hálózatokat, a bűnözői nyomás csak erősödni fog. Az European Conservative pedig arról ír, hogy konferencián a francia kriminológus és korábbi Europol-tanácsadó, Xavier Raufer az EU lassú döntéshozatali folyamatát bírálta. Azzal érvelt, hogy Európa rendelkezik a csempészek által használt migrációs útvonalak megzavarásához szükséges kapacitással, de hiányzik ehhez a politikai akarat. A Sorbonne professzora szerint a drogkereskedelem a hibrid hadviselés egyik formájává fejlődött, amely a fegyverkereskedelemmel és a pénzmosással fonódik össze, és aktívan aláássa az államok szuverenitását és stabilitását.