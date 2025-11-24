Európa vesztésre áll a drogbandák elleni küzdelemben – döntő lenne a migrációs útvonalak blokkolása
A nemzetközi bűnszervezetek világszerte együttműködnek az embercsempészet és a kábítószer-kereskedelem terén. Európa pedig egyelőre nem tudja megállítani sem az illegális bevándorlást, sem a drogkereskedelmet.
Európa vesztésre áll a drogbandákkal szemben, és ennek egyik oka, hogy az EU képtelen megvédeni a külső határait. Az illegális bevándorlást és drogkereskedelmet ugyanis egymással kapcsolatban álló bűnözői csoportok szervezik. A migrációs útvonalakon nemcsak illegális bevándorlók, hanem drogszállítmányok érkeznek az EU országaiba. Hatalmas üzlet ez. 2024-es becslések szerint az embercsempészet évente körülbelül 346,7 milliárd dollár (mintegy 127 billió forint) illegális bevételt termelt, a kábítószer-kereskedelem pedig éves szinten körülbelül 782,9 milliárd dollár (mintegy 287 billió forint) forgalmat generált.
Európa veszélyesen le van maradva a globális kábítószer-kereskedelemmel szemben, amely bővül, gyorsul, és egyre inkább összefonódik a migrációval és a szervezett bűnözéssel – erre is figyelmeztettek a szakértők az MCC Budapesten tartott rendezvényén.
A konferenciát megnyitó Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója kiemelte, hogy a globális drogjárvány komoly veszélyt jelent a fiatalokra, és a megoldás a megelőzés, a zéró tolerancia elve és a nemzetközi együttműködés. A Budapestről érkező üzenet egyértelmű: a globális drogjárvány átalakítja a társadalmakat, aláássa a családi stabilitást, táplálja a bűnözést, és – sürgős, összehangolt intézkedések nélkül – azzal fenyeget, hogy túlterheli a nyugati intézményeket.
Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke hangsúlyozta, hogy a kábítószer-fogyasztást nemcsak társadalmi vagy politikai, hanem mindenekelőtt tudományos és orvosi kérdésként kell kezelni. Kiemelte, hogy
- az Egyesült Államokban évente körülbelül 100 000 ember hal meg túladagolás következtében,
- Európában pedig további 6000 haláleset történik.
A professzor azzal érvelt, hogy a kannabisz jelenlegi „lágy drogként” való felfogása különösen félrevezető: a modern, nagy hatóanyag-tartalmú termékek súlyos neurológiai károsodást okozhatnak, hosszú távon károsítva az agy dopaminrendszerét.
Egy panelbeszélgetés során elhangzott, hogy Európa jelenleg politikailag és intézményileg is sebezhető, és ha nem sikerül megfékezni a hálózatokat, a bűnözői nyomás csak erősödni fog. Az European Conservative pedig arról ír, hogy konferencián a francia kriminológus és korábbi Europol-tanácsadó, Xavier Raufer az EU lassú döntéshozatali folyamatát bírálta. Azzal érvelt, hogy Európa rendelkezik a csempészek által használt migrációs útvonalak megzavarásához szükséges kapacitással, de hiányzik ehhez a politikai akarat. A Sorbonne professzora szerint a drogkereskedelem a hibrid hadviselés egyik formájává fejlődött, amely a fegyverkereskedelemmel és a pénzmosással fonódik össze, és aktívan aláássa az államok szuverenitását és stabilitását.
Ian Acheson, a Counter Extremism Project vezető tanácsadója szerint a Frontex, vagyis az EU határügynöksége „gyakorlatilag az illegális migránsokat tereli” a Földközi-tengeren keresztül, és egy szélesebb embercsempész-folyamat részévé válik ahelyett, hogy megakadályozná a migránsok bejutását a kontinensre.
Marsai Viktor, a budapesti Migrációkutató Intézet ügyvezető igazgatója azzal érvelt, hogy a kábítószer-kereskedelem, az embercsempészet és a terrorizmus ma egyetlen rendszert alkot, amelyet ő „karavánterrorizmusnak” nevezett, és a dzsihadista csoportok a profitot támadások finanszírozására használják fel.
Andrea Bianchi, az MCC Brussels munkatársa rámutatott arra, hogy a Nyugat-Szaharán és az Ibériai-félszigeten átvezető migrációs útvonalakon a marokkói maffiahálózatok kokaint és szintetikus kábítószereket juttatnak be a kontinensre.
Nyugat-Európa drogpiacai fellendülőben vannak, Belgiumban, Hollandiában, Franciországban, Svédországban a migránsokhoz köthető bandák felelősek a lövöldözésekért és az utcai erőszakért. Az olyan jobboldali kormányok, mint Orbán Viktor kormánya Magyarországon, és Donald Trump kormánya az Egyesült Államokban, a szigorúbb fellépést szorgalmazzák, míg a liberális vezetésű országok ragaszkodnak ahhoz, hogy a „drogháború a drogok ellen” hiábavaló. Ugyanakkor például Németországban a kannabisz legalizálása egybeesett a kannabisz okozta pszichózisok csaknem megduplázódásával.
Horváth László, a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemért felelős kormánybiztos a globális kábítószerpiac jelentette fenyegetésről beszélt. Hangsúlyozta: „A kábítószeripar az egyének és a közösségek mérgezésével magát a társadalom szövetét rombolja le.” Horváth szerint a nemzetközi bűnszervezetek ma már összehangolt hálózatokként működnek, és a drogfogyasztást „ártalmatlannak” ábrázoló narratívák gyakran szándékos marketinget tükröznek. A zéró tolerancia elvét jelölte meg a magyar drogpolitika sarokköveként, és figyelmeztetett, hogy
több nyugat-európai ország – köztük Belgium, Franciaország és Németország – egy «mexikói modell» felé sodródik, amelyben a kábítószer-kereskedelem diktálja a rendet az utcákon.
A politikus szólt arról is, nyugat-európai példákból látható, hogy az illegális migráció okozta súlyos problémák és a kábítószer-ipar térnyerése szoros kapcsolatban állnak. Megjegyezte, hogy a magyar kormány célja a megelőzés megerősítése és a hozzáférés drasztikus csökkentése, amelyet olyan új kezdeményezések kísérnek, mint a Drogellenes Szövetség.
Horváth László elmondta: az elmúlt hónapokban „tetemes” mennyiségű kábítószert foglalt le a rendőrség, így kevesebb kábítószer van a piacon, kevesebb a fogyasztás, és az is valószínűsíthető, hogy az eddigi erőfeszítések következtében kevesebb volt az új belépő. 2025-ben a magyar rendőrség kábítószer-ellenes küzdelmét a márciusban elindított, országos kiterjedésű „DELTA program” határozta meg, amelynek keretében több jelentős hazai és nemzetközi akciót hajtottak végre.
Az év egyik legjelentősebb fogása során 2,2 tonna, 70 milliárd forint értékű kokaint foglaltak le nemzetközi együttműködésben a Dominikai Köztársaságban (Caucedo kikötőjében). A közelmúltban olyan magyarországi kínai hálózatot számoltak fel, amelynél 42 tonna, kábítószer előállítására alkalmas anyagot foglaltak le, aminek a piaci értéke 600 milliárd forint. Csepelen pedig 13 milliárd forint érétékű alapanyagot találtak. Egy nagyszabású, több mint 100 rendőr részvételével zajló júliusi razzián öt gyanúsítottat tartóztattak le, akik a fővárosban terjesztettek kristály metamfetamint. Márciusban 36 helyszínen, 150 rendőr bevetésével fogtak el nyolc dílert és 33 fogyasztót. Az akció során közel 1,5 kilogramm kábítószert és több mint 600 000 forint készpénzt foglaltak le.
