"És állítólag mi vagyunk a legokosabb faj" - Molnár Anikó Sebestyén Balázsról

Sebestyén Balázs körül megint áll a bál. Nem rejtette véka alá véleményét a szilveszteri tűzijátékról. Molnár Anikó szerint azonban a rádiós műsorvezető csak a hülyeséget szajkózza – közölte a Bors. Molnár Anikó reagált a nyilatkozatra a szilveszteri tűzijáték korlátozásaival kapcsolatban.

Molnár Anikó hülyeségnek tartja, amiket Sebestyén Balázs állít

Forrás: YouTube

Az egykori valóságshow-szereplő kőkeményen elmondta véleményét.

Molnár Anikó nem ért egyet Sebestyén Balázs véleményével

Sebestyén Balázs néhány nappal ezelőtt a Rádió 1 műsorában fejtette ki véleményét a tűzijáték használatról és az állatokra gyakorolt hatásáról.

Már ezt se lehet? Tényleg, szilveszterkor, egyszer az évben már nem lehet tűzijátékozni se. Tudom, majd most jönnek a kutyások, meg jönnek a nem tudom mik... Úristen, de unom ezt a sztorit! De miért ne lehetne egyszer egy évben tűzijátékozni 31-én

– kezdte kifejteni véleményét a műsorvezető.

De a hülye kutyásoknak a hülye kutyája meg egész évben összeszarhat engem, meg ugathat egész éjjel úgy, hogy nem kéne ugatnia. De én egy évben egyszer legálisan nem tudok fölrobbantani egy tűzijátékot, mert biztos a kis Buksi akkor fog megsüketülni és elrohanni egyébként Jeruzsálem irányába. Hagyjad már! Milyen hülyeség ez?

Molnár Anikó azonban az állatok védelme mellett áll és kifakadt Sebestyén Balázs kijelentésén:

Minden ember a saját maga nyilatkozatában, a saját maga hülyeségét tudja mondani. És állítólag mi vagyunk a legokosabb faj...

Az Onlyfans-modell azt gondolja, hogy mi emberek ugyan tudjuk, miért ugat a kutyánk, azonban a kutyák nem tudják, mi történik körülöttük.

364 nap tök nyugi és van egy nap minden évben, amikor felrobban valami a fejük fölött és nem tudják, hogy mi van. Félnek, rettegnek és nem tudjuk nekik elmondani, hogy nincs baj. Segítenünk kell nekik ezt átvészelni, nem rátenni egy lapáttal

– mondta az egykori Való Világ szereplő, aki a szilvesztert kutyájával fogja eltölteni.