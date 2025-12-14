"És állítólag mi vagyunk a legokosabb faj" - Molnár Anikó Sebestyén Balázsról
Beleállt a műsorvezetőbe. Molnár Anikó hülyeségnek tartja, amiket Sebestyén Balázs állít.
Sebestyén Balázs körül megint áll a bál. Nem rejtette véka alá véleményét a szilveszteri tűzijátékról. Molnár Anikó szerint azonban a rádiós műsorvezető csak a hülyeséget szajkózza – közölte a Bors. Molnár Anikó reagált a nyilatkozatra a szilveszteri tűzijáték korlátozásaival kapcsolatban.
Az egykori valóságshow-szereplő kőkeményen elmondta véleményét.
Molnár Anikó nem ért egyet Sebestyén Balázs véleményével
Sebestyén Balázs néhány nappal ezelőtt a Rádió 1 műsorában fejtette ki véleményét a tűzijáték használatról és az állatokra gyakorolt hatásáról.
Már ezt se lehet? Tényleg, szilveszterkor, egyszer az évben már nem lehet tűzijátékozni se. Tudom, majd most jönnek a kutyások, meg jönnek a nem tudom mik... Úristen, de unom ezt a sztorit! De miért ne lehetne egyszer egy évben tűzijátékozni 31-én
– kezdte kifejteni véleményét a műsorvezető.
De a hülye kutyásoknak a hülye kutyája meg egész évben összeszarhat engem, meg ugathat egész éjjel úgy, hogy nem kéne ugatnia. De én egy évben egyszer legálisan nem tudok fölrobbantani egy tűzijátékot, mert biztos a kis Buksi akkor fog megsüketülni és elrohanni egyébként Jeruzsálem irányába. Hagyjad már! Milyen hülyeség ez?
Molnár Anikó azonban az állatok védelme mellett áll és kifakadt Sebestyén Balázs kijelentésén:
Minden ember a saját maga nyilatkozatában, a saját maga hülyeségét tudja mondani. És állítólag mi vagyunk a legokosabb faj...
Az Onlyfans-modell azt gondolja, hogy mi emberek ugyan tudjuk, miért ugat a kutyánk, azonban a kutyák nem tudják, mi történik körülöttük.
364 nap tök nyugi és van egy nap minden évben, amikor felrobban valami a fejük fölött és nem tudják, hogy mi van. Félnek, rettegnek és nem tudjuk nekik elmondani, hogy nincs baj. Segítenünk kell nekik ezt átvészelni, nem rátenni egy lapáttal
– mondta az egykori Való Világ szereplő, aki a szilvesztert kutyájával fogja eltölteni.
