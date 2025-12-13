„24 évesen aranyásónak hívnak, mert egy 81 évessel járok, miután a 72 éves férjem meghalt. Egyszerűen csak a háborús veteránok vonzanak”

Lexi Howel 22 éves volt, amikor a veteránok klubjában kiszúrta őt a 72 éves Burce. Nem sok időt tölthettek együtt, mindössze három évet és három hónapot. Bruce 2024 áprilisában a halálos ágyán vette feleségül Lexit, aki így megörökölte tőle büszkeségét és legnagyobb örömét: egy 40 ezer fontot (kb. 17,5 millió forintot) érő Mustángot. Ezért bélyegezték aranyásónak, pedig nem ért véget a tündérmeséje.

Aranyásónak bélyegezték pedig csak a veteránokra bukik a fiatal nő / Fotó: unsplash.com

Lexi így ismerte meg második veterán férjét

A 81 éves Edward Howellnek fogalma sem volt arról, hogy Lexi éppen gyászol, amikor odalépet hozzá. A fiatal nő azonban vigaszt talált a közeledésében. A beszélgetések pedig hamar más irányt vettek.

„Azt mondta két évvel korábban elveszítette a feleségét. Rájöttem, hogy mindketten összetört szívűek vagyunk” – kezdte Lexi a vallomását a The Sunnak.

Gyorsan összebarátkoztak és az 55 év korkülönbség ellenére Lexi hamar beleszeretett Edward ezüst hajába és gyengéd természetébe. De mivel történetesen Bruce özvegye volt, és végrendeletének fő kedvezményezettje az emberek azonnal elítélték. Sőt egyenesen azt feltételezték róla, hogy csak a pénzükért célozza meg az idősebb férfiakat. Lexi bevallotta, hogy gyengéd érzések fűzők őt a háborús veteránok iránt, de ragaszkodik hozzá, hogy mind a két idősebb férje maga döntött úgy, hogy rá hagyják az örökségüket.

I’m called a gold-digger for dating an 81-year-old months after my man, 72, died https://t.co/Kui5KzOM4N — K.B. (@KB97783357) December 12, 2025

A fiatal nő nem tartja magát aranyásónak

„Három évig voltunk együtt és gondoskodtam róla egészen az utolsó leheletéig. Nem akart meghalni anélkül, hogy hozzá mentem volna feleségül” – emlékezett vissza Brucre Lexi, majd folytatta: „Csak három hónappal később találkoztam Edwarddal, de ugyanazon a fájdalmon osztoztunk. Tagadhatatlan kapcsolatot alakítottunk ki. Gyorsan történt, de nem tudtam nem beleszeretni.”

A pár kegyetlen gúnyolódásokkal szembesült, az idegenek Lexit aranyásónak és szélhámosnak nevezték.