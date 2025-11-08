RETRO RÁDIÓ

8 hónap egy kórház falai között: az anya nem engedte el hároméves fia kezét

A hároméves fiú életéért vívott küzdelem nemcsak a kezelésekről szólt: egy anya és egy apa hihetetlen lelki erejéről, akik hónapokon át egyetlen pillanatra sem engedték el beteg fiuk kezét, miközben napról napra újra kellett tanulniuk hinni a jóban. Ez egy történet félelemről, reményről, és arról, hogyan tartja össze a szeretet a széthullani készülő világot.

2025.11.22.
Amikor a hároméves Jonah februárban sántikálni kezdett, és panaszkodott, hogy fáj a hasa, senki sem gondolta volna, hogy a család élete percek alatt összeomlik majd. Az MRI-vizsgálat sötét árnyékokat rajzolt ki a kisfiú medencéjében, és ezzel kezdetét vette egy hosszú, félelemmel teli utazás.

Kórház, orvos
Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A Rowe családnak egyik pillanatról a másikra kellett hátrahagynia otthonát Cornwallban, és több mint 270 kilométerrel arrébb, Bristolban új „életet” kezdeni. Egy kórház folyosóin, steril szobákban, remény és rettegés között ingadozva.

Deborah, Jonah édesanyja, a műtét előtti pillanatra sosem fog felejteni: „Az ölemben tartottam. Megcsókoltam a fejét, és amikor kiléptünk a műtő előtti ajtón… olyan érzés volt, mintha az egész világ megállt volna. Arra gondoltam: ‘Látom-e még mosolyogni?’”

A hét és fél órás műtét – amely során egy daganatot távolítottak el az apró gyermek aortájáról – maga volt a pokoli várakozás. A szülők üresen bámulták a műtő bejáratát, újra és újra megfogva egymás kezét, mintha attól függne, hogy Jonah túléli-e. Az intenzív kemoterápia hónapokon át tartott, és a család egy percig sem mert fellélegezni. Minden nap hozott valami újat: egy mosolyfoszlányt, egy újabb rosszullétet, vagy épp egy orvosi hírt, amitől kihullott alóluk a talaj.

„Visszanézve nem is tudom, hogyan bírtuk ki” – vallja be Deborah,majd így folytatta: „Az érzelmek hullámvasútján ültünk: egyik nap remény, másik nap kétségbeesés. Most pedig… most már csak várunk. És imádkozunk, hogy a következő vizsgálatok jó híreket hozzanak.”

A történet legfontosabb része azonban nem a diagnózis, nem a műtét hossza, és nem is a kezelések sora. Hanem az a törhetetlen kötelék, amely végig összetartotta ezt a családot: a szülők minden rezdülése, minden éjszakai virrasztása, minden biztató mosolya Jonah felé.

A kezelés még nem ért véget, hónapokig tartó immunterápia áll előttük, és Jonah csak 2026 őszén fejezheti be a teljes folyamatot. Egészen gyerekkora végéig rendszeres vizsgálatokra jár majd.

De egy valami biztos: Ez a család már most többet mutatott a kitartásból és szeretetből, mint amennyit sokan egész életükben. És ha valami, hát ez adhat erőt nekik, és mindenkinek, aki átél hasonló harcot. 

