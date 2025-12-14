3 csillagjegy napját tönkre teheti a Mars kvadrát, ha nem elég éber!

2025. december 14.-ei napi horoszkóp szerint ma minden csillagjegy megtapasztalja a feszültséget. Akár maga gerjeszti, akár környezetében alakul ki konfliktus, jobb, ha tudja - a Mars kvadrát keze is benne van a dologban. Érdemes most odafigyelni saját reakcióinkra.

Napi horoszkóp: Ez a három csillagjegy különösen érzékenyen reagálhat. Fotó: Freepik - illusztráció

Napi horoszkóp: december 14.

Kos

Az uralkodó bolygója, a Mars kvadrátba kerül a Neptunusszal. Ez hozhat egy félreértést, amire nagyon ingerülten reagálhat, ha nem figyel. A Mérleg Hold rávilágít bizonyos kérdésekre. Most például a kommunikációt helyezi fókuszba. Ön könnyen megérteti magát? És az érzéseit?

Bika

Mindenki kapkod, siet, nagyon közelednek az ünnepek. Ettől mindenki, így ön is hajlamossá válhat az ingerültségre. Alapból is könnyen felkapja a vizet, és ezt még tetézi a Mars kvadrát keltette feszültség. Az biztos, nagy szüksége lesz az önfegyelemre. Érdemes, mert Ezüstvasárnap megható pillanatokat is hozhat.

Ikrek

Lesz feszültség bőven, de a Mérleg Hold segít kiegyenlíteni is. Ezüstvasárnap csak a jóra koncentráljon, és mindarra, amiért hálát érezhet. Töltse meg a szívét, a lelkét pozitív érzésekkel, gondolatokkal.

Rák

Délelőtt lehet olyan vita, amit nehéz elkerülni, talán egy tapintatlan megjegyzés esik rosszul. Önre is hat viszont a Mérleg Hold, ami aztán teljesen bearanyozza a napját. Ezüstvasárnap ne felejtse el meggyújtani a harmadik gyertyát!

Oroszlán

A Mars kvadrátja hirtelen cselekedetekre sarkallhatja, és most lehet ebben némi meggondolatlanság és elhamarkodás. Szóval inkább ne ma hozzon nagyobb horderejű döntéseket. Az is megtörténhet, hogy bár rossz lépést tesz, mégis jóra fordul minden hamarosan.

Szűz

Vasárnap is erőteljesen hat önre, hogy az uralkodó bolygója, a Merkúr a Nyilasban jár. Ettől nagyon el tud merülni egy-egy önt érintő témában, és nehéz is kizökkenteni belőle. A délután felemelő élményeket hoz.

Mérleg

Ezüstvasárnap a jegyében jár a Hold, és nagyon szép együtt töltött órákat ígér. De nem csak ezt: pozitív felismerései lehetnek, ha van egy kis ideje magában lenni, pihenni. Új összefüggéseket érthet meg a foglalkoztató helyzetekkel kapcsolatban.