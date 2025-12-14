3 csillagjegy napját tönkre teheti a Mars kvadrát, ha nem elég éber!
Senkit sem kímél a Mars kvadrát, de ez a három csillagjegy különösen érzékenyen reagálhat.
2025. december 14.-ei napi horoszkóp szerint ma minden csillagjegy megtapasztalja a feszültséget. Akár maga gerjeszti, akár környezetében alakul ki konfliktus, jobb, ha tudja - a Mars kvadrát keze is benne van a dologban. Érdemes most odafigyelni saját reakcióinkra.
Napi horoszkóp: december 14.
Kos
Az uralkodó bolygója, a Mars kvadrátba kerül a Neptunusszal. Ez hozhat egy félreértést, amire nagyon ingerülten reagálhat, ha nem figyel. A Mérleg Hold rávilágít bizonyos kérdésekre. Most például a kommunikációt helyezi fókuszba. Ön könnyen megérteti magát? És az érzéseit?
Bika
Mindenki kapkod, siet, nagyon közelednek az ünnepek. Ettől mindenki, így ön is hajlamossá válhat az ingerültségre. Alapból is könnyen felkapja a vizet, és ezt még tetézi a Mars kvadrát keltette feszültség. Az biztos, nagy szüksége lesz az önfegyelemre. Érdemes, mert Ezüstvasárnap megható pillanatokat is hozhat.
Ikrek
Lesz feszültség bőven, de a Mérleg Hold segít kiegyenlíteni is. Ezüstvasárnap csak a jóra koncentráljon, és mindarra, amiért hálát érezhet. Töltse meg a szívét, a lelkét pozitív érzésekkel, gondolatokkal.
Rák
Délelőtt lehet olyan vita, amit nehéz elkerülni, talán egy tapintatlan megjegyzés esik rosszul. Önre is hat viszont a Mérleg Hold, ami aztán teljesen bearanyozza a napját. Ezüstvasárnap ne felejtse el meggyújtani a harmadik gyertyát!
Oroszlán
A Mars kvadrátja hirtelen cselekedetekre sarkallhatja, és most lehet ebben némi meggondolatlanság és elhamarkodás. Szóval inkább ne ma hozzon nagyobb horderejű döntéseket. Az is megtörténhet, hogy bár rossz lépést tesz, mégis jóra fordul minden hamarosan.
Szűz
Vasárnap is erőteljesen hat önre, hogy az uralkodó bolygója, a Merkúr a Nyilasban jár. Ettől nagyon el tud merülni egy-egy önt érintő témában, és nehéz is kizökkenteni belőle. A délután felemelő élményeket hoz.
Mérleg
Ezüstvasárnap a jegyében jár a Hold, és nagyon szép együtt töltött órákat ígér. De nem csak ezt: pozitív felismerései lehetnek, ha van egy kis ideje magában lenni, pihenni. Új összefüggéseket érthet meg a foglalkoztató helyzetekkel kapcsolatban.
Skorpió
A környezetében nem egy vitát tapasztalhat. Önnek sem árt az óvatosság. Most a kommunikáció kerül a fókuszba. Próbálja meg úgy kifejezni az akaratát, hogy közben hagyjon teret a másiknak is.
Nyilas
Nagyon erősen hat önre a Merkúr a jegyében. Sokáig mérlegelt egy ügyet, és sikerül is dűlőre jutnia, aztán mégis elbizonytalanodik, és meggondolja magát. Bármilyen döntést is kell hoznia, várjon még vele egy-két napot. Ma inkább kapcsolódjon ki, és töltődjön fel ezen a szép Ezüstvasárnapon.
Bak
Ha elmegy a boltba, a plázába, azt látja, hogy mindenki rohan. Ön próbálja meg ezt elkerülni, lassítson, és ünnepelje meg az Ezüstvasárnapot. A kreativitás, az alkotás most különösen feltöltheti. Készítsen ajándékot, például különleges kekszet vagy kézműves csokoládét!
Vízöntő
Legyen rendhagyó, és vonja ki magát különc módjára a feszültségekből. Miért is kellene vitáznia, kapkodnia, idegeskednie? Ha más nem megy, akkor sétáljon egy nagyot, menjen ki az erdőbe. Garantáltan feltöltődve ér haza.
Halak
Az Ezüstvasárnap hangulata magával ragadja. Nagyon szívesen díszítgeti a lakást, vagy tervezi az ünnepi menüt. Arra figyeljen, hogy a környezetében lehet néhány ember, akit szinte provokál a jókedve. Kerülje ki őket!
