Budapest lett Európa legkoszosabb városa - megnéztük, hogy mi vezetett idáig

Budapest sokkoló címet kapott: a világ egyik legszemetesebb városa. Ez derül ki egy friss nemzetközi rangsorból. A listát egy utazásszervező portál, a Radical Storage állította össze, amely 100 nagyváros több mint 70 ezer Google-értékelését vizsgálta meg. Most utána jártunk, hogy jutottunk idáig!

Budapest: több szemét nem fér el ebben a kukában, a közelben pedig nincs másik – ilyen a Karácsony Gergely vezette főváros

Fotó: Metropol/MK

A Daily Mail éppen arra figyelt fel, hogy angol olvasóik elárasztották őket olyan fotókkal, amelyek lomtalanításkor ábrázolják a magyar fővárost, ők viszont joggal nem értették, hogy miért úsznak a szemétben Budapest utcái. A lap ennek kapcsán szemlézte azt az összeállítást, amely úgy született, hogy Radical Storage megnézte: hányszor szerepelnek a „piszkos”, „lepukkant” vagy „hanyagul karbantartott” kifejezések a nevezetességek értékeléseiben. A végeredmény lesújtó a magyar főváros számára:

Budapest meglepően előkelő helyen, azaz a lista élén végzett, elnyerve ezzel a világ egyik legkoszosabb városa – nem éppen megtisztelő – címét.

A magyar fővárosnál a tisztasággal kapcsolatos kommentek jóval több mint egyharmada negatív volt, ezzel olyan világvárosokat előzött meg, amelyek nevének hallatán sokan rögtön rávágnák, hogy: „Na, ott aztán tényleg kosz van!”

Most megnéztük, mi vezetett oda, hogy elnyerjük ezt a címet. Lehetetlen úgy végigmenni a főváros legtöbb részén, hogy ne botlanánk bele egy szemétkupacba. A helyzet tarthatatlan, de nincs is hova dobni a szemetet, az utcákon alig vannak kukák.

Karácsony Gergely azzal kezdte első regnálását, hogy leszereltetett 3000 szemetes kukát, amelyből 2022-ben csak 150-et szereltetett vissza. A városháza a kritikákra rendszerint azt válaszolja: a Covid utáni nyitás után megnőtt a szemetelések száma, valamint a sok sportrendezvény miatt szemetelnek annyit az emberek. A probléma elismerése továbbra is hiányzik. A valóság az, hogy a főváros a 390 milliárdos költségvetésében 120 millió forint spórlásért - ami 0. 03 százalék - szüntette meg a budapesti kukák 30 százalékát.

A bulinegyed is sokat tett ennek a címnek az elnyeréséért. A legtöbb turistát vonzó hetedik kerületben reggelente apokaliptikus a látvány. A hányással, üvegekkel, ételmaradékokkal borított utcák és a túlcsorduló kukák a helyeiknél is kiverték már a biztosítékot többször. A bulinegyed évek óta extra bevételeket termel, de Niedermüller sem igényel extra takarítást vagy esetleg extra kukákat.