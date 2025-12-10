Budapest lett Európa legkoszosabb városa - megnéztük, hogy mi vezetett idáig
Karácsony Gergelynek úgy sikerült elérnie a rettenetes címet, hogy leszereltette a kukákat, kevesebb pénzt adott az FKF-nek, és ritkította az aluljárók takarítását. Budapest ezzel olyan toplistába került, amire nagyon nem vagyunk büszkék.
Budapest sokkoló címet kapott: a világ egyik legszemetesebb városa. Ez derül ki egy friss nemzetközi rangsorból. A listát egy utazásszervező portál, a Radical Storage állította össze, amely 100 nagyváros több mint 70 ezer Google-értékelését vizsgálta meg. Most utána jártunk, hogy jutottunk idáig!
A Daily Mail éppen arra figyelt fel, hogy angol olvasóik elárasztották őket olyan fotókkal, amelyek lomtalanításkor ábrázolják a magyar fővárost, ők viszont joggal nem értették, hogy miért úsznak a szemétben Budapest utcái. A lap ennek kapcsán szemlézte azt az összeállítást, amely úgy született, hogy Radical Storage megnézte: hányszor szerepelnek a „piszkos”, „lepukkant” vagy „hanyagul karbantartott” kifejezések a nevezetességek értékeléseiben. A végeredmény lesújtó a magyar főváros számára:
Budapest meglepően előkelő helyen, azaz a lista élén végzett, elnyerve ezzel a világ egyik legkoszosabb városa – nem éppen megtisztelő – címét.
A magyar fővárosnál a tisztasággal kapcsolatos kommentek jóval több mint egyharmada negatív volt, ezzel olyan világvárosokat előzött meg, amelyek nevének hallatán sokan rögtön rávágnák, hogy: „Na, ott aztán tényleg kosz van!”
Most megnéztük, mi vezetett oda, hogy elnyerjük ezt a címet. Lehetetlen úgy végigmenni a főváros legtöbb részén, hogy ne botlanánk bele egy szemétkupacba. A helyzet tarthatatlan, de nincs is hova dobni a szemetet, az utcákon alig vannak kukák.
Karácsony Gergely azzal kezdte első regnálását, hogy leszereltetett 3000 szemetes kukát, amelyből 2022-ben csak 150-et szereltetett vissza. A városháza a kritikákra rendszerint azt válaszolja: a Covid utáni nyitás után megnőtt a szemetelések száma, valamint a sok sportrendezvény miatt szemetelnek annyit az emberek. A probléma elismerése továbbra is hiányzik. A valóság az, hogy a főváros a 390 milliárdos költségvetésében 120 millió forint spórlásért - ami 0. 03 százalék - szüntette meg a budapesti kukák 30 százalékát.
A bulinegyed is sokat tett ennek a címnek az elnyeréséért. A legtöbb turistát vonzó hetedik kerületben reggelente apokaliptikus a látvány. A hányással, üvegekkel, ételmaradékokkal borított utcák és a túlcsorduló kukák a helyeiknél is kiverték már a biztosítékot többször. A bulinegyed évek óta extra bevételeket termel, de Niedermüller sem igényel extra takarítást vagy esetleg extra kukákat.
Az embereken is spóroltak, a takarításra emberből is kevesebb jut a magyar fővárosban. A 2021-ben létrejött nagy városi közműholding, a BKM Zrt., amibe beolvasztották a
- Főtávot
- BTI -t
- FKF-et
- Főkertet
- Főkűtészt
Az összevonás után több tucat dolgozót küldtek el, majd további leépítések is történtek. Az FKF legalább 17 fő leépítését elismerte. A kiszivárgott belső levelezések szerint a városvezetés utasította a cégeket, hogy a csoportos leépítés határa alatt maradjanak. 2024-re eljutottak odáig, hogy az FKF 30 százalékkal kevesebb dolgozóval működik, mint korábban.
Ennek az eredménye az, hogy mivel kevesebb ember van, így ritkábban ürítik a kukákat, ritkábban járnak a takarító gépek, az utcai hulladékot is ritkábban szedik össze és az aluljárókat is ritkábban takarítják.
Budapesten 70 gyalogos aluljárót kellene rendszeresen tisztítani az FKF-nek. A gyakorlat azonban az, hogy a forgalmas helyeken hetente egyszer jut rá ember, a szemetesek folyton túlcsordulnak, az ott tartózkodó emberek ott végzik a szükségleteiket is és ezért az állapot egyre romlik. A turisták pedig Budapestet járva gyakran ezekkel az állapotokkal találkoznak.
Orbán Viktor sem ment el szó nélkül a budapesti rakpart állapota mellett. A miniszterelnök egy rakparti sétája során úgy fogalmazott:
Ilyen koszosnak még soha nem láttam Budapestet!
Videóban is bemutatta a helyzetet: szemetes raklap bútorok, eldobált palackok, szemétkupacok a Duna parton. Orbán kihangsúlyozta: ez méltatlan a világ egyik legszebb fővárosához.
Budapest nem véletlenül lett a legkoszosabb nagyváros
Karácsony Gergely 3000 kukát szerelt le, az FKF-től pénzt vontak el, dolgozókat bocsájtottak el, így ritkult a takarítás az utcákon és az aluljárókban. A bulinegyed évek óta hatalmas bevételt termel, mégsem jut pénz extra takarításra. A turisták és a helyiek egyre több szeméttel találkoznak, miközben a város vezetése továbbra sem ismeri el a probléma súlyosságát. Ennek eredményeként Budapest ma szemetesebb, mint valaha.
Nem csak a belváros, a külső kerületek is szemetesek:
