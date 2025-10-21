RETRO RÁDIÓ

Vállalhatatlan, ahogy a rakpart kinéz!

Karácsony Gergely vezetése alatt elképesztő állapotok uralkodnak a budapesti rakparton. Ez azonban szemmel láthatóan a legkevésbé sem érdekli a főpolgármestert.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 16:44
Karácsony Gergely szemét rakpart

Áldatlan állapotok uralkodnak a rakparton. Kosz, szemét elhanyagoltság.. A helyzet annyira drámai, hogy már a miniszterelnök sem tudott mellette szó nélkül elmenni. Ez azonban szemmel láthatóan cseppet sem zavarja a főpolgármestert, Karácsony Gergelyt.

Karácsony gergely grillező kos szemét
Vajon ki sütne itt olyan húst, amit meg is eszik? Talán Karácsony Gergely?
Fotó: Gábor Zoltán /  Metropol

Az áldatlan állapotokról videót is posztolt a miniszterelnök, ezen többek között egy koszos grillező látható. Ez az. Arról nincs információink, hogy mikor tisztították meg utoljára.  

Fotó: Gábor Zoltán /  Metropol

Kérdés ki az aki úgy gondolja, kimegy ide a barátokkal, családdal, egy finom ételt elkészíteni. Ahogy az sem világos, hogy a mellette lévő padon-széken ki fogyasztana el bármit is. 

Fotó: Gábor Zoltán /  Metropol

A miniszterelnök videója szombaton készült, mi kedden mentünk ki ugyanoda. Semmi sem változott. 

Ami a miniszterelnöknek fájó, az Karácsony Gergelynek teljesen rendben van

A miniszterelnök videójára Szentkirályi Alexandra is reagált, aki azt írta: 

Budapest ma bármely pontjára nézünk sebeket látunk. Szemét, kosz, hajléktalanság, pedig milyen csodálatos, ragyogó város lehetne.

A Fidesz fővárosi elnöke úgy fogalmazott, Karácsony Gergely rossz gazdája Budapestnek, ehhez más bizonyíték nem kell, mint egy séta a városban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu