Vállalhatatlan, ahogy a rakpart kinéz!

Áldatlan állapotok uralkodnak a rakparton. Kosz, szemét elhanyagoltság.. A helyzet annyira drámai, hogy már a miniszterelnök sem tudott mellette szó nélkül elmenni. Ez azonban szemmel láthatóan cseppet sem zavarja a főpolgármestert, Karácsony Gergelyt.

Vajon ki sütne itt olyan húst, amit meg is eszik? Talán Karácsony Gergely?

Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

Az áldatlan állapotokról videót is posztolt a miniszterelnök, ezen többek között egy koszos grillező látható. Ez az. Arról nincs információink, hogy mikor tisztították meg utoljára.

Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

Kérdés ki az aki úgy gondolja, kimegy ide a barátokkal, családdal, egy finom ételt elkészíteni. Ahogy az sem világos, hogy a mellette lévő padon-széken ki fogyasztana el bármit is.

Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

A miniszterelnök videója szombaton készült, mi kedden mentünk ki ugyanoda. Semmi sem változott.

Ami a miniszterelnöknek fájó, az Karácsony Gergelynek teljesen rendben van

A miniszterelnök videójára Szentkirályi Alexandra is reagált, aki azt írta:

Budapest ma bármely pontjára nézünk sebeket látunk. Szemét, kosz, hajléktalanság, pedig milyen csodálatos, ragyogó város lehetne.

A Fidesz fővárosi elnöke úgy fogalmazott, Karácsony Gergely rossz gazdája Budapestnek, ehhez más bizonyíték nem kell, mint egy séta a városban.