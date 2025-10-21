Vállalhatatlan, ahogy a rakpart kinéz!
Karácsony Gergely vezetése alatt elképesztő állapotok uralkodnak a budapesti rakparton. Ez azonban szemmel láthatóan a legkevésbé sem érdekli a főpolgármestert.
Áldatlan állapotok uralkodnak a rakparton. Kosz, szemét elhanyagoltság.. A helyzet annyira drámai, hogy már a miniszterelnök sem tudott mellette szó nélkül elmenni. Ez azonban szemmel láthatóan cseppet sem zavarja a főpolgármestert, Karácsony Gergelyt.
Az áldatlan állapotokról videót is posztolt a miniszterelnök, ezen többek között egy koszos grillező látható. Ez az. Arról nincs információink, hogy mikor tisztították meg utoljára.
Kérdés ki az aki úgy gondolja, kimegy ide a barátokkal, családdal, egy finom ételt elkészíteni. Ahogy az sem világos, hogy a mellette lévő padon-széken ki fogyasztana el bármit is.
A miniszterelnök videója szombaton készült, mi kedden mentünk ki ugyanoda. Semmi sem változott.
Ami a miniszterelnöknek fájó, az Karácsony Gergelynek teljesen rendben van
A miniszterelnök videójára Szentkirályi Alexandra is reagált, aki azt írta:
Budapest ma bármely pontjára nézünk sebeket látunk. Szemét, kosz, hajléktalanság, pedig milyen csodálatos, ragyogó város lehetne.
A Fidesz fővárosi elnöke úgy fogalmazott, Karácsony Gergely rossz gazdája Budapestnek, ehhez más bizonyíték nem kell, mint egy séta a városban.
