Úszik a főváros a szemétben, de hát nincs is hova tenni

Lehetetlen úgy végigmenni a főváros legtöbb részén, hogy ne botlanánk bele egy szemétkupacba. A helyzet tarthatatlan, de nincs is hova dobni a szemetet, az utcákon alig vannak kukák. Karácsony Gergely döntése miatt több ezer kukát szereltek le 2021-ben. Ugyan ígérte, hogy lesznek újak, de a teljesítésre, ha összejön, a következő önkormányzati választások évéig kell várni. Addig, mint kiderült, nem sietnek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.28. 05:00
szemét Karácsony Gergely hulladék

Fantasztikus hírrel állt elő tavaly Karácsony Gergely: a fővárosban 9 ezer új kukát szerelnek fel városszerte. Pompás, gondolhatnánk, ha a főpolgármester mindezt nem 2029-re ígérné. Addig még négy év van, ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy abban az évben önkormányzati választást tartanak, márpedig a budapestieknek nagyon elegük van Karácsony Gergelyből. Sok minden más mellett a mindent elárasztó szemét miatt is. A minap kiderült, egy év alatt 54 új kukát sikerült kihelyeznie a fővárosnak - a 9 ezerből. 

Ennél több szemét nem fér el ebben a kukában, a közelben pedig nincs másik - ilyen a Karácsony Gergely vezette főváros
Fotó: Metropol/MK

A budapestieknek jelenleg nincs könnyű dolga. Míg a világ nagyvárosaiban lépten-nyomon szemeteskukák vannak kitéve, pont azért, hogy tisztán tartsák szeretett városukat, addig Budapesten sokszor több sarkon keresztül cipelni kell azt, amit ki szeretnénk dobni. 

Fotó: Metropol/MK

Kukából kifolyó szemét, bűzös aluljárók, rohadó gaz a parkokban - ez fogad minket a főváros több pontján. De nem csak minket, hanem az ide látogató turisták is ezzel a képpel szembesülnek, ha a magyar főváros utcáin sétálnak. Az aluljárók környéki kukák például mindig csordultig vannak, a különböző ételcsomagolásokat és pizzás dobozokat sokszor szétmossa az eső és az emberek a járdán rugdossák. Nemcsak a kukák vannak tele, de az FKF is ritkábban takarítja a közterületeket, a takarító gépek is ritkábban járnak. A cégnél leépítések is voltak, 30 százalékkal kevesebben dolgoznak idén ott, mint előző években. 

A fővárosban 70 gyalogos aluljáró van, ezek takarításáról az FKF kell gondoskodjon. Az állapotot nagyban befolyásolja, hogy sokan életvitelszerűen élnek ezeken a helyeken, ott végzik el a szükségleteiket is és ha olyan aluljáróról beszélünk, ami nem forgalmas helyen van, lehet, hogy hetente egyszer kerül sorra a takarítása. 

A Karácsony-féle városházi döntés alapján a közterületi kukák számát 30%-kal csökkentették Budapest szerte 2021-ben. Sok helyen egyszerűen eltűntek a szemétgyűjtők, a meglévőket nem ürítik elég gyakran, így a hulladék elkezdett felgyűlni a padok mellett, bokrok alatt, a sétányok mentén. A tömeges lakossági panaszok után ők is belátták, hogy nem kellett volna leszerelni, de nem tettek lépéseket arra vonatkozóan, hogy visszaszereljék őket, mindössze 150 kukáról született döntést 2022-ben. A 3000 helyett. 

Fotó: Metropol

Már a miniszterelnök sem tudott elmenni szó nélkül a főváros állapota mellett. Orbán Viktor a rakparton sétálva jegyezte meg, hogy "ilyen koszosnak még soha nem láttam Budapestet". A videójában láttuk, hogy a Duna parton áldatlan állapotok uralkodnak: szemetes raklap bútorok, eldobált palackok. A miniszterelnök szerint ez méltatlan a világ legszebb fővárosához.

A szemétszedésért hivatalosan a Budapesti Közművek Hulladékgazdálkodási Divíziója (BKM) felel, a szemetesek egy része viszont a Főkerthez tartozik. A kettő nem kommunikál, nem hangolják össze a munkát. Az eredmény: mindenki mást okol, és közben senki nem csinál semmit.

Miközben a városvezetés folyamatosan „kivéreztetésről” beszél, a valóság az, hogy a főváros évi 150 milliárddal több iparűzési adót szed be, mint 2019-ben.

 

