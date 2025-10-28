Úszik a főváros a szemétben, de hát nincs is hova tenni
Lehetetlen úgy végigmenni a főváros legtöbb részén, hogy ne botlanánk bele egy szemétkupacba. A helyzet tarthatatlan, de nincs is hova dobni a szemetet, az utcákon alig vannak kukák. Karácsony Gergely döntése miatt több ezer kukát szereltek le 2021-ben. Ugyan ígérte, hogy lesznek újak, de a teljesítésre, ha összejön, a következő önkormányzati választások évéig kell várni. Addig, mint kiderült, nem sietnek.
Fantasztikus hírrel állt elő tavaly Karácsony Gergely: a fővárosban 9 ezer új kukát szerelnek fel városszerte. Pompás, gondolhatnánk, ha a főpolgármester mindezt nem 2029-re ígérné. Addig még négy év van, ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy abban az évben önkormányzati választást tartanak, márpedig a budapestieknek nagyon elegük van Karácsony Gergelyből. Sok minden más mellett a mindent elárasztó szemét miatt is. A minap kiderült, egy év alatt 54 új kukát sikerült kihelyeznie a fővárosnak - a 9 ezerből.
A budapestieknek jelenleg nincs könnyű dolga. Míg a világ nagyvárosaiban lépten-nyomon szemeteskukák vannak kitéve, pont azért, hogy tisztán tartsák szeretett városukat, addig Budapesten sokszor több sarkon keresztül cipelni kell azt, amit ki szeretnénk dobni.
Kukából kifolyó szemét, bűzös aluljárók, rohadó gaz a parkokban - ez fogad minket a főváros több pontján. De nem csak minket, hanem az ide látogató turisták is ezzel a képpel szembesülnek, ha a magyar főváros utcáin sétálnak. Az aluljárók környéki kukák például mindig csordultig vannak, a különböző ételcsomagolásokat és pizzás dobozokat sokszor szétmossa az eső és az emberek a járdán rugdossák. Nemcsak a kukák vannak tele, de az FKF is ritkábban takarítja a közterületeket, a takarító gépek is ritkábban járnak. A cégnél leépítések is voltak, 30 százalékkal kevesebben dolgoznak idén ott, mint előző években.
A fővárosban 70 gyalogos aluljáró van, ezek takarításáról az FKF kell gondoskodjon. Az állapotot nagyban befolyásolja, hogy sokan életvitelszerűen élnek ezeken a helyeken, ott végzik el a szükségleteiket is és ha olyan aluljáróról beszélünk, ami nem forgalmas helyen van, lehet, hogy hetente egyszer kerül sorra a takarítása.
A Karácsony-féle városházi döntés alapján a közterületi kukák számát 30%-kal csökkentették Budapest szerte 2021-ben. Sok helyen egyszerűen eltűntek a szemétgyűjtők, a meglévőket nem ürítik elég gyakran, így a hulladék elkezdett felgyűlni a padok mellett, bokrok alatt, a sétányok mentén. A tömeges lakossági panaszok után ők is belátták, hogy nem kellett volna leszerelni, de nem tettek lépéseket arra vonatkozóan, hogy visszaszereljék őket, mindössze 150 kukáról született döntést 2022-ben. A 3000 helyett.
Már a miniszterelnök sem tudott elmenni szó nélkül a főváros állapota mellett. Orbán Viktor a rakparton sétálva jegyezte meg, hogy "ilyen koszosnak még soha nem láttam Budapestet". A videójában láttuk, hogy a Duna parton áldatlan állapotok uralkodnak: szemetes raklap bútorok, eldobált palackok. A miniszterelnök szerint ez méltatlan a világ legszebb fővárosához.
A szemétszedésért hivatalosan a Budapesti Közművek Hulladékgazdálkodási Divíziója (BKM) felel, a szemetesek egy része viszont a Főkerthez tartozik. A kettő nem kommunikál, nem hangolják össze a munkát. Az eredmény: mindenki mást okol, és közben senki nem csinál semmit.
Miközben a városvezetés folyamatosan „kivéreztetésről” beszél, a valóság az, hogy a főváros évi 150 milliárddal több iparűzési adót szed be, mint 2019-ben.
