Harry herceg ostoba hibát követett el – de egy dologban igaza van

Jennie Bond királyi szakértő szerint Harry herceg ostoba hibát követett el, de egy dologban azonban igaza van – közölte a Mirror. Harry herceg jelentős lendületet kapott az Egyesült Királyságban zajló, biztonsági intézkedései körüli hosszan elhúzódó jogi küzdelmében, ami Jennie Bond szerint messzemenő következményekkel járhat.

Harry herceg visszakaphatja az automatikus védelmet családja számára

Fotó: AFP

Hosszú ideje tartó küzdelme az Egyesült Királyságban járó automatikus rendőri védelem visszaállításáért eddig falakba ütközött. Most azonban úgy tűnik, halvány reménysugár jelent meg Harry herceg számára a törekvésében, hogy visszakapja az automatikus, magas szintű, adófizetők által finanszírozott biztonsági védelmet, amelyet akkor vontak meg tőle, amikor felhagyott az aktív királyi szerepvállalással.

Harry herceg a korábbi bírósági eljárása során azt állította, hogy az Egyesült Királyságban fennálló biztonsági helyzete miatt lehetetlen számára, hogy feleségét, Meghant és gyermekeiket, Archie herceget és Lilibet hercegnőt biztonságban hazavigye az anyaországába.

Harry herceg számára az a legfontosabb, hogy családja biztonságban hazajuthasson

És bár jelenleg még csak egy felülvizsgálatról van szó, Jennie Bond királyi szakértő szerint ez rendkívül jelentős Harry számára:

Szerintem ez nagy győzelem Harrynek, és ez a felülvizsgálat pontosan az, amit megérdemel

A beszámolók szerint a Belügyminisztérium most először rendelt el fenyegetettségi felmérést Sussex hercege számára 2020 óta.

A döntés várhatóan a jövő hónapban születik meg.

Jennie Bond hozzátette:

Harry elhidegülésének középpontjában, a családjával szemben egyértelműen a biztonsági aggályok állnak. Ő maga mondta, hogy ez a vita mindig is a legfőbb akadálya volt az apjával való kibékülésnek. A bíróság ellene hozott döntését pedig egy régimódi, megszervezett összejátszásnak tekintette

Szerinte Harry herceg őszinte volt, amikor arról beszélt, hogy szeretné, ha a gyerekei megismernék és megértenék az örökségüket. ,,Nyilvánosan is elmondta, hogy vissza szeretné kapni az apját és a testvérét az életébe. Ez még eltarthat egy ideig, de ha legalább azt érezheti, hogy biztonságban el tudja hozni ide a családját, akkor mindenképpen lehet remény a kibékülésre."