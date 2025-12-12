RETRO RÁDIÓ

„Ennek nem lett volna szabad idáig fajulnia” – Harry herceg és Meghan Markle közleményt adott ki

Az Archewell Alapítványon keresztül közzétett nyilatkozatban Harry herceg és Meghan Markle ismertetik a véleményüket Ausztrália azon döntéséről, hogy a 16 év alattiak számára betiltja a közösségi médiát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.12. 19:00
meghan markle ausztrália harry herceg korhatár közösségi média

Harry herceg és Meghan Markle az online biztonság és a közösségi média gyermekekre jelentett veszélyeinek hangos szószólóivá váltak, dicsérték Ausztrália döntését. A pár azonban kijelentette, hogy nem kellett volna idáig fajulnia a helyzetnek.

Harry herceg és Meghan Markle nyilatkozatot tett közzé
Harry herceg és Meghan Markle nyilatkozatot tett közzé Fotó: Anadolu via AFP

Harry herceg és Meghan Markle támogatja Ausztrália döntését

Ausztrália vált az első olyan országgá, ahol korhatárt vezetettek be a közösségi médiában. 10 nagy platform, köztük a YouTube, a TikTok, a Snapchat és az Instagram köteles megakadályozni, hogy 16 év alattiak fiókot hozzanak létre. Bármelyik vállalat, amely megsérti a korlátozásokat, akár 49,5 millió dolláros (körülbelül 16,3 milliárd forint) bírsággal is sújtható.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök ezt a lépést úgy jellemezte, mint azt a napot, amikor az ausztrál családok visszaveszik a hatalmat ezekből a nagy technológiai vállalatokból.
Harry és Meghan üzenete így szólt: 

Üdvözöljük Ausztrália vezető szerepét abban, hogy felismerte és fellépett az ellen, hogy ezek a technológiai vállalatok negatív hatással vannak a fiatalokra, akiknek alig vagy egyáltalán nincs jogorvoslati lehetőségük és felelősségre vonhatóságuk, és hogy a vállalatok gyenge erőfeszítéseket tesznek a károkozás megfékezésére.

A pár nyilatkozata így folytatódott: 

„Ez a merész, határozott lépés a gyermekek védelmére fejlődésük kritikus pillanatában egyértelműen jelzi, hogy a gyermekek elméje nem kizsákmányolható árucikk. Ezzel a fiatalok visszakapják gyermekkoruk értékes idejét, de ez nem oldja meg azt az alapvető problémát, amellyel mindannyian szembesülünk a közösségimédia-platformokkal kapcsolatban.

Az igazság az, hogy a tilalom hatékony intézkedés a közvetlen kár megakadályozására, de végső soron csak egy ideiglenes megoldás, amely nem oldja meg a technológia hibás kialakítását és a kizsákmányoló üzleti ösztönzőket, és amelynek következtében elsősorban a fiatalokat kell megvédenünk.”

Harry herceg és Meghan Markle hozzátette, hogy remélik, hogy ez a tilalom csak a kezdete annak, ami a társadalom és a technológiai vállalatok között zajlik.

A nyilatkozatukat azzal zárták, hogy várják a következő lépéseket, amelyek során a technológiai vállalatok felelősségre lesznek vonva tervezési döntéseikért, és remélik, hogy az új technológiák vezetői megtanulják a leckét abból, hogy nem helyezték előtérbe a fiatalok jólétét – számolt be róla a Mirror.

 

