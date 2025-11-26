Különválnak? Harry herceg és Meghan Markle világa teljesen összeférhetetlenné vált az évek alatt

Meghan Markle és Harry herceg brit királyi családtól visszavonultan élik az életüket Los Angelesben immár öt éve és egyre látványosabbá válik egy bizonyos távolodás a sussexi házaspár között, ami a nyilvánosság számára is egyre szembetűnőbb. Meghan Markle határozott léptekkel a hollywoodi celebvilág felé tart, ahol növekvő népszerűsége elősegíti az As Ever márka és saját brandjének építését. Harry herceg viszont nem tudja levetkőzni a monarchiához kötődő státuszát és kötelességeit, így nem tud ugyanúgy belépni a hírességek világába.

Harry herceg és Meghan Markle között egyre nagyobb a szakadék? / Fotó: Anadolu via AFP

Meghan Markle és Harry herceg kapcsolata megváltozott az évek alatt

Egy újságíró, Jasmine Carey szerint a herceg nem találna helyet a celebpiacon, hiszen nem színész, nem zenész, és nem is influenszer alkat. Így lényegében Meghan „plusz egy főjeként” jelenhet meg Hollywoodban, ami hosszabb távon komoly feszültséget okozhat kettejük között. Harry herceg megszokta, hogy Angliában ahogy kilépett az ajtón minden szem rászegeződött, de most Meghan Markle mellett elbújhat, hiszen ő kezd "nagyobb név" lenni Hollywoodban, bár beházasodása a királyi családba nagyot dobott hírnevén.

A bennfentesek úgy látják, a pár különböző háttere és eltérő ambíciói már régóta nehézséget jelentenek a kapcsolatukban. Meghan Harper’s BAZAAR-címlapos szereplése jól kihangsúlyozza, hogy mennyire más világot képvisel, mint a szigorú protokoll szerint élő, visszafogott Katalin hercegné. Ezért gondolnánk, hogy Meghan sosem akart tartósan a királyi családban maradni, csak egy cél vezérelte, hogy státuszával karriert építsen ott, ahol ő érzi jól magát és nincsenek korlátok, továbbá csodálják és szeressék őt, mert ezt magánéletében sosem kaphatta meg igazán.

A kritikák Meghanhez is eljutottak, ő azonban röviden reagált: szerinte Harry „szereti őt, és pont”.

Harryben viszont egyre erősödik a vágy, hogy gyakrabban tartózkodjon az Egyesült Királyságban. A herceg szeptemberi angliai látogatása során újra a figyelem középpontjába került, ahol találkozott apjával és látványosan élvezte a jótékonysági szerepléseket. Meghan azonban határozottan ellenzi, hogy Harry visszaköltözzön Angliába - írja a life.