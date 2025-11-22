A királyi szakértő szerint Meghan Markle újra szabályt szegett, ezen mindenki kiakadt

Egy új interjúból kiderült, hogy Meghan Markle-t királyi címével jelentik be, amikor belép egy szobába. Egy királyi szakértő elmagyarázta, hogyan szegte meg ezzel a királyi protokollt.

Meghan Markle megint lejáratta magát Fotó: Getty Images / hot! magazin

Meghan Markle újra szabályt szeget

Egy nemrégiben készült interjúból kiderült, hogy Sussex hercegnőjét minden alkalommal, amikor belép egy szobába, a királyi címével jelentik be. Kaitlyn Greenidge újságíró elmondta, hogy amikor Meghan belépett a szobába, a házvezetőnő kijelentette: „Meghan, Sussex hercegnője” – annak ellenére, hogy csak hárman voltak a szobában.

Richard Fitzwilliams királyi szakértő, aki egyben etikettszakértő is, megerősítette, hogy a bejelentés egyértelműen megsértette a királyi protokollt. A szakértő elmondta, hogy Meghan Markle túlságosan ragaszkodik a királyi címéhez, de nem megfelelően használja az uralkodó család hagyományait.

Az újságírót kellene bejelenteni neki, ahelyett, hogy Meghant jelentenék be az újságírónak. Ez így sérti a protokollt. És még bután is néz ki

A szakértő humorosan megjegyezte, hogy a színésznő komikusan nagy hangsúlyt fektet a királyi címének használatára, és még akkor is bejelentetné magát, ha egyedül lenne a szobában.

Richard Fitzwilliams elmondta, hogy néz ki, ha egy személyt bemutatnak a királyi család tagjának. A példához felhasználta a felvételt, amelyet a 2012-es olimpia nyitóünnepségén vetítettek le.

A videóban James Bond kíséri el Erzsébet királynőt az olimpiai versenyre. Amikor James Bond belép a terembe, a királyi lakáj így jelenti be a kémet az uralkodónak: „Mr. Bond, Felség”. Vagyis a vendéget kell bejelenteni a királyi család tagjának, mielőtt belépne a szobába - írja a Mirror.