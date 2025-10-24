Kamilla királyné követte Erzsébet királynő példáját

Kamilla királyné és III. Károly király hivatalos látogatást tett a Vatikánba, közel 65 év elteltével az egykori uralkodó Erzsébet Királynőt követve. A királyné a vallási szabályokhoz híven, talpig feketében jelent meg a pápa előtt.

Kamilla királyné elkísérte férjét III. Károlyt a vatikáni látogatásra (A kép nem a helyszínen készült) Fotó: Northfoto / hot! magazin

Kamilla királyné a vallás miatt nem viselhet fehér színt

Kamilla királyné a hagyományokhoz hűen fekete ruhában találkozott a pápával. Férje, III. Károly király történelmi látogatásához csatlakozva, Kamilla Fiona Clare selyemruháját és Philip Treacy kalapmester fátylát viselte, vállait is takarva. A megjelenéshez a néhai Erzsébet királynő „raspberry pip” kereszt alakú brossát is viselte - írta a Daily Mail.

A látogatás közel 65 évvel követi Erzsébet királynő 1961-es történelmi látogatását, amikor ő is feketébe öltözött a protokollnak megfelelően. Akkor a brit uralkodó az első volt a 16. századi VIII. Henrik óta, aki hivatalosan a Vatikánba látogatott. Károly az első brit uralkodó az elmúlt 500 évben, aki nyilvánosan imádkozik a pápával.

Elegantly dressed in black, Queen Camilla attends the historic visit to the Vatican



Her headpiece almost evokes a crown of thorns



The famous “Privilege of the White” — wearing white in the presence of the Pope — is reserved only for Catholic queens 👑pic.twitter.com/WNBdz2Twh4 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) October 23, 2025

A királyi pár a Szent Péter téren haladt át, majd a San Damaso udvarba érkezett, a Pápai Palota ceremoniális bejáratához, ahol Monsignore Leonardo Sapienza, a Pápai Ház prefektusának helyettese és a híres svájci gárda fogadta őket. A brit és a vatikáni himnuszt is lejátszották, majd találkoztak a Pápai Urak csoportjával. A látogatás személyesen is fontos Károly király számára, és a pápai jubileumot ünnepli, amelyet minden 25. évben tartanak. Később az ismert Sixtus-kápolnában ökumenikus istentiszteleten vesznek részt, ahol Károly, az Anglikán Egyház legfőbb kormányzója, imádkozik XIV. Leo pápával. A ceremoniális fogadás után a királyi párt Sapienza vezette a Pápai Palotába, hogy találkozzanak a pápával. Mivel Kamilla királyné nem katolikus, nem élvezheti az ún. „il privilegio del bianco” jogát, amely lehetővé tenné, hogy fehérben jelenjen meg a pápa előtt.

A Svájci Gárda, katolikus svájci állampolgárokból áll, évszázadok óta védi a katolikus egyház fejét. Ma Károly először találkozik XIV. Leo pápával, aki májusban lett pápa Ferenc pápa halála után. Károly és Kamilla kevesebb mint két héttel korábban Privát találkozót tartottak Ferenc pápával. A látogatás része a királyi pár négy napos állami látogatásának Olaszországban.