Testvéri vakság? Károly király kifogásokat keres, hogy elkerülhesse András herceg címének megvonását

András herceg világa akkor omlott össze, amikor testvére, Károly király egy tízperces telefonbeszélgetésben megfosztotta őt királyi címeitől és kitüntetéseitől. A döntés azonban nem enyhítette a közvélemény ellenszenvét.

Károly király kifogásokat keres, hogy elkerülhesse András herceg címének megvonását

Károly király gyenge kifogást használt

A királyi család szégyene akkor érte el a csúcspontot, amikor megjelent Virginia Giuffre posztomusz memoárja, amelyben leírja, milyen borzalmakat kellett átélnie Jeffrey Epstein pedofil bűnöző által és megemlíti benne András herceget is. Giuffre, aki 41 évesen öngyilkosságot követett el, azt állította, András herceg tinédzser korában háromszor is szexuálisan bántalmazta őt - írja a The Mirror.

Károly király arra hivatkozva késlelteti András herceg címének megvonását, hogy "nem akarja rabolni a kormány idejét ezzel."

Egy másik királyi szakértő, Emily Andrews, a BBC Breakfast-nek szintén hasonló véleményt fogalmazott meg. Szerinte ez csupán ködösítés, mivel maga a folyamat egyszerű és gyors lenne.

A tétlenség, avagy a "testvéri vakság" tehát teljesen jogosan tett kijelentés a szakértő szerint is.

Omid Scobie Endgame című könyvében azt írta, hogy bár Károly király régóta „nyíltan megveti András botrányait”, mégis testvéri elfogultságot mutat vele szemben.

Érthető módon törődik a testvérével. Annyira, hogy egy közeli forrás szerint András bukásának legnehezebb időszakában Károly sírva fakadt, mert féltette a megszégyenült herceg lelkiállapotát.

– írta Scobie.