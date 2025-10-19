Dagad a botrány András herceg körül: újabb kompromittáló bizonyítékok kerültek elő

András herceg helyzete egyre rosszabbodik, ugyanis nem régiben kiderült, hogy információkat akart szerezni Virginia Giuffre-ról, ráadásul a testőrén keresztül.

András herceg megpróbált információkat szerezni arról Virginia Giuffre-ról Fotó: AFP

András herceg titulusának megvonását követelik

Miután András herceget megfosztották megmaradt hivatalos címeitől, újabb botrányos részletek kerültek nyilvánosságra, és egyre többen követelik, hogy a „herceg” megszólítást is vonják meg tőle. A döntés után András ellen új vádak láttak napvilágot: a Mail on Sunday értesülései szerint a herceg megpróbált személyes információkat szerezni Virginia Giuffre-ről — arról a nő­ről, aki azt állította, hogy kényszerítették, hogy szexuális kapcsolatba lépjen vele. A jelentések szerint András a testőrein keresztül kérte, hogy vizsgálják meg Giuffre-t, még azelőtt, hogy a sajtó közölt volna egy közös fényképet róluk. A The Telegraph úgy fogalmazott, hogy a herceg „piszkos részleteket” akart kideríteni a nőről - olvasható az Express.

A botrányok miatt András pénteken bejelentette, hogy lemond minden megmaradt címéről és tisztségéről, mivel ügyei továbbra is árnyékot vetnek III. Károly király és a királyi család munkájára. Bár nyilvánosan többé nem használhatja ezeket a címeket, hivatalosan továbbra is herceg marad. A leghíresebb cím, amelyet többé nem használhat, a York hercege, de elveszíti az Államtanácsos, a Térdszalagrend lovagja, valamint a Királyi Viktoriánus Rend Nagykeresztjének lovagja (GCVO) tisztségeit is. A királyi források szerint Vilmos herceg, a trónörökös, „sokkal határozottabban” lépne fel nagybátyjával szemben: a jövőben, amikor ő lesz király, várhatóan nem engedi Andrást a koronázására, és kizárhatja minden nyilvános és magán eseményről is.

Virginia Giuffre testvére felszólította a királyi családot, hogy vonják meg tőle a „herceg” címet is, mondván, hogy az Andráshoz fűződő botrány méltatlanná teszi őt bármilyen királyi rangra. András herceg ugyanakkor továbbra is tagad minden vádat, és kijelentette, hogy soha nem követett el semmi törvénytelent, valamint elutasítja Giuffre állításait.