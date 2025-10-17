Döbbenetes hír a palotából: Minden tisztségéről lemondott András herceg

A 66. életévében járó András herceg - III. Károly király öccse, a néhai II. Erzsébet királynő és Fülöp edinburghi herceg harmadik gyermeke - péntek este ismertetett nyilatkozatában közölte: feladja yorki hercegi címét, amelyet édesanyja adományozott neki, és lemond a világ egyik legexkluzívabb lovagi közösségében, a III. Eduárd király által 1348-ban alapított térdszalagrendben (Order of the Garter) viselt tagságáról is - írja az MTI.

András herceg közleményben mondott le

András a közleményben úgy fogalmazott: a királlyal, valamint "a család más közvetlen és távolabbi tagjaival" folytatott megbeszélésein arra a következtetésre jutottak, hogy az őt érő folyamatos vádaskodások elterelik a figyelmet az uralkodó és a királyi család munkájáról. A herceg közölte: éppen ezért a király egyetértésével a továbbiakban nem használja a királyi család tagjaként ráruházott címeket és kiváltságokat.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy továbbra is "vehemensen" tagadja a terhére rótt vádakat.

András pénteken bejelentett döntésével egy időben a herceg volt felesége, Sarah Ferguson is lemondott az eddig őt megillető yorki hercegnői címről. Andrást - miután a néhai uralkodó, II. Erzsébet gyermeke - a hercegi cím továbbra is megilleti, de bármiféle külön királyi titulus nélkül. András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt.

Epsteint 2019 nyarán is őrizetbe vették hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában. Jeffrey Epstein szexuális bűncselekményeinek egyik volt áldozata, a floridai Virginia Giuffre - akkori nevén Virginia Roberts, aki az idén, 41 éves korában elhunyt - 2014-ben pert is indított András ellen a címen, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt a herceggel. Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított. A kereset szerint Epstein New York-i otthonában, az Amerikai Virgin-szigeteken lévő birtokán, illetve egykori barátnője és tettestársa, az azóta több évtizednyi börtönre ítélt Ghislaine Maxwell londoni házában 2001-ben és 2002-ben háromszor kényszerítette szexuális kapcsolatra Virginia Giuffrét András herceggel.