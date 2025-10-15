Vilmos hercegnek elege van, meg akar szabadulni András hercegtől

András herceg újra a botrányok központjában találta magát, amikor kiderült, nem szakította meg a kapcsolatot Jeffrey Epsteinnel. A királyi család nehéz döntés elé néz, a szakértők szerint nem marad más választás, el kell távolítani a herceget a palotából.

A királyi család jobban járna a botrányos András herceg nélkül Fotó: AFP

A királyi család megszabadulhat András hercegtől

Az embereknek felfordult a gyomra, amikor kiderült a borzalmas igazság: András herceg és Sarah Ferguson még mindig jó barátjuknak tartják Jeffrey Epsteint és támogatják őt.

Bár Károly király próbálja elkerülni a testvérével való mutatkozást, a szakértők úgy gondolják, a jövőben még jobban elhatárolódhat a család a hercegtől. Noha a herceg és volt felesége továbbra is részt vesznek nyilvános eseményeken, a közvélemény egyre nagyobb nyomást gyakorol, és a botrányos hírű herceg eltűnését sürgeti.

A királyi szakértők szerint is vissza kéne vonulni az idős hercegnek ahhoz, hogy megnyugtassa a felzaklatott tömegeket. A szakértők szerint problémát jelent, hogy Károly király engedékenyen viszonyul testvére kétségbevonható cselekedeteihez.

Vilmos herceg azonban nem tűri el a nagybátyja viselkedését. András herceg nagyon vékony jégen táncol. A királyi családot jól ismerő újságíró szerint a trónörökös alig várja, hogy elzavarja a rossz hírű családtagot a palotából – írja a life.hu.