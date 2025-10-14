Vilmos herceg sokatmondó megjegyzést tett Harry hercegre

Habár az elmúlt hetekben arról beszéltek a királyi család berkein belül, hogy Harry herceg kibékülhet az apjával, egy biztos: a jövőbeli király, a testvére nem kér belőle. Vilmos herceg és az öccse ugyanis továbbra sem beszélnek egymással, utoljára 2024 augusztusában nagybátyjuk temetésén találkoztak, de akkor sem kontaktáltak egymással. Vilmos pedig nemrég, a brit hadsereg helikopterezredének látogatása során egy furcsa megjegyzését is tett.

Megjegyzést tett Vilmos, Harry hercegről lehetett szó – Fotó: Max Mumby/Indigo / Getty Images

Harry hercegről lehetett szó

Az eset pikantériája, hogy a trónörökös a katonai egyenruhájában pont Harry egykori ezredéhez látogatott el. Ott kérdezte meg egy katonától, hogy elég időt tud-e a családjával tölteni, majd jött tőle a megjegyzés:

Bár lehet, hogy némelyikük nem is akar annyit látni téged. Ez néha vegyes dolog.

Köztudott, hogy Vilmos és Harry kapcsolata azok után romlott meg visszafordíthatatlanul, hogy a sussexi herceg megírta Tartalék névre keresztelt önéletrajzi könyvét, melyben többen között arról írt, hogy szeretett bátyja egyben az ősellensége is, aki volt, hogy fizikailag bántalmazta őt.

Hiába azonban a viszály, a trónörökös mégsem törölte ki a szívéből teljesen öccsét egy Jennie Bond királyi szakértő szerint, aki azok után mondta el véleményét, hogy nemrég megjelent egy új dokumentumfilm Vilmosról, aki ugyan röviden, de mégis megemlítette Harryt:

Harry megemlítése valóban rövid volt, és szerintem hiba lenne túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki. De azt mutatja, hogy Vilmos nem törölte teljesen ki a fejéből a testvérét. Közös traumatikus gyerekkoruk és kamaszkoruk volt, és ezt semmi sem törölheti el

– idézi a szakértőt a Mirror.