RETRO RÁDIÓ

Vilmos herceg sokatmondó megjegyzést tett Harry hercegre

A trónörökös és öccse évek óta rendkívül rossz viszonyt ápolnak egymással. Harry herceg csipős megjegyzést kapott bátyjától.

Megosztás
Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.10.14. 14:00
Harry herceg királyi család Vilmos herceg testvér

Habár az elmúlt hetekben arról beszéltek a királyi család berkein belül, hogy Harry herceg kibékülhet az apjával, egy biztos: a jövőbeli király, a testvére nem kér belőle. Vilmos herceg és az öccse ugyanis továbbra sem beszélnek egymással, utoljára 2024 augusztusában nagybátyjuk temetésén találkoztak, de akkor sem kontaktáltak egymással. Vilmos pedig nemrég, a brit hadsereg helikopterezredének látogatása során egy furcsa megjegyzését is tett.

Megjegyzést tett Vilmos, Harry hercegről lehetett szó.
Megjegyzést tett Vilmos, Harry hercegről lehetett szó – Fotó: Max Mumby/Indigo / Getty Images

Harry hercegről lehetett szó

Az eset pikantériája, hogy a trónörökös a katonai egyenruhájában pont Harry egykori ezredéhez látogatott el. Ott kérdezte meg egy katonától, hogy elég időt tud-e a családjával tölteni, majd jött tőle a megjegyzés:

Bár lehet, hogy némelyikük nem is akar annyit látni téged. Ez néha vegyes dolog.

Köztudott, hogy Vilmos és Harry kapcsolata azok után romlott meg visszafordíthatatlanul, hogy a sussexi herceg megírta Tartalék névre keresztelt önéletrajzi könyvét, melyben többen között arról írt, hogy szeretett bátyja egyben az ősellensége is, aki volt, hogy fizikailag bántalmazta őt. 

Hiába azonban a viszály, a trónörökös mégsem törölte ki a szívéből teljesen öccsét egy Jennie Bond királyi szakértő szerint, aki azok után mondta el véleményét, hogy nemrég megjelent egy új dokumentumfilm Vilmosról, aki ugyan röviden, de mégis megemlítette Harryt:

Harry megemlítése valóban rövid volt, és szerintem hiba lenne túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki. De azt mutatja, hogy Vilmos nem törölte teljesen ki a fejéből a testvérét. Közös traumatikus gyerekkoruk és kamaszkoruk volt, és ezt semmi sem törölheti el

– idézi a szakértőt a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu