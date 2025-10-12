Meghan Markle soha nem látott képeket osztott meg 4 éves lányáról

Meghan Markle szívmelengető képeket osztott meg 4 éves kislányáról, Lilibet hercegnőről az Instagram-oldalán.

Meghan Markle ritka képeket osztott meg lányáról / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Meghan Markle aranyos fotókkal ünnepli kislányát

Minden lánynak — a világ a tiéd. Tegyetek meg mindent, hogy megvédjétek a jogaitokat, használjátok a hangotokat, támogassátok egymást. Mi is ezt tesszük majd értetek. Ez a ti jogotok és a mi felelősségünk

– írta Meghan Markle szombaton.

A bejegyzés mellé a sussexi hercegné egy ritka képet és videót osztott meg Lilibetről. A képen Meghan egy fehér gombos blúzt és hozzáillő nadrágot visel, miközben kislánya kezét fogja. Lilibet hercegnő egy teljesen rózsaszín összeállításban látható, vörös haját pedig laza copfba kötötték.

A videón Lilibet a család kertjében futkározik.

Hajrá, kislány!

– tette hozzá a bejegyzéséhez Meghan.

Markle ezeket a felvételeket Instagram-történeteiben is megosztotta ezzel a felirattal: „Boldog nemzetközi lánygyermek napot.”

Az új poszt után Meghan Markle és Harry herceg csütörtökön együtt jelentek meg a New York-i Project Healthy Mind gálán. A hosszú ideje a mentális egészség ügyét támogató házaspárt a Humanitarians of the Year díjjal ismerték el, az Archewell Alapítványukon keresztül tett erőfeszítéseikért, amelyek célja az online világ biztonságosabbá tétele a családok és a fiatalok számára – számolt be róla a Page Six.

Szülőként mi magunk is cselekvésre vagyunk késztetve, és megtiszteltetés számunkra, hogy támogathatjuk őket. Büszkék vagyunk, hogy régóta partnerei vagyunk a Project Healthy Minds-nak, miközben együtt dolgozunk azon, hogy fényt derítsünk a mai kor egyik legégetőbb problémájára

– írta a pár a gála előtt.