Újabb bennfentes szúrt oda: szerinte csak egy okból vette el Harry herceg Meghan Markle-t

Egy korábbi palotai alkalmazott, aki szoros barátságot ápolt a néhai Diána hercegnével, nemrég azt állította, hogy Harry herceg nem vette volna el Meghan Markle-t, ha az édesanyja még élne. Paul Burrell, Diána hercegné egykori bizalmasa, egy nemrégiben készült podcastban beszélt Harry herceg és Meghan kapcsolatáról.

Harry herceg Meghant az édesanyjához hasonlította Fotó: AFP

Harry hercegről vallott a hercegné egykori bizalmasa

Burrell tíz éven át dolgozott Diana hercegné mellett a tragikus, 1997-ben bekövetkezett halála előtt, és nagyon közel került hozzá, így az egyik legmegbízhatóbb barátjának számított a palotán belül. Úgy tartják, hogy az egykori komornyik nagy betekintést nyert Diána életébe és gondolataiba, emellett sok időt töltött a fiaival, Vilmos herceggel és Harry herceggel is.

Bár már nem részese a herceg életének, Burrell gyakran beszél a királyi családról, és most elárulta, hogy valószínűleg Harry nem vette volna el Meghan Markle-t, ha Diána még élne.

Ha Diána élne, kétlem, hogy Harry összeházasodott volna Meghannel

– nyilatkozott a The Daily T podcastban Burrell.

Az egykori komornyik szerint ennek az az oka, hogy Harry Diána halála után elveszettnek és mélyen összetörtnek érezte magát, és egyre csak a szeretet kereste.

A tragédiát követő években teljesen el volt veszve, nem tudta, hol találhat rá a szeretetre. Amikor ezek után meghallotta, ahogy egy 36 éves, érett amerikai nő valami olyasmit suttog a fülébe, hogy »te és én nagyszerű csapat lehetnénk« vagy »meg tudnánk változtatni a világot«, Harry nem Meghan hangját hallotta, hanem az édesanyjáét. Mert mindig is a szeretetet kereste, és ezt megtalálta Meghanben

– mondta Burrell.

Harry herceg korábban már összehasonlította Meghant az édesanyjával, mondván, látja a hasonlóságokat kettejük közt. A 2022-es Netflix-dokumentumsorozatban, a Harry & Meghanben így nyilatkozott:

Annyi minden van Meghanben, ami miatt hasonlít az édesanyámra. Ugyanaz a szeretet, ugyanaz az empátia, ugyanaz az önbizalom jellemzi. Van benne egyfajta melegség is.

Habár Harry hercegnek kétségtelenül ez volt a véleménye, úgy tudni, a rokonok többsége viszont nehezen látta meg a hasonlóságot a két nő között – írja az Express.