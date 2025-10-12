RETRO RÁDIÓ

Újabb bennfentes szúrt oda: szerinte csak egy okból vette el Harry herceg Meghan Markle-t

A sussexi herceg 2018-ban házasodott össze Meghan Markle-rel. Az egykori komornyik szerint viszont ez sosem történik meg, ha él még az édesanyja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 11:30
Módosítva: 2025.10.12. 12:43
Harry és Meghan Diana hercegné királyi család esküvő

Egy korábbi palotai alkalmazott, aki szoros barátságot ápolt a néhai Diána hercegnével, nemrég azt állította, hogy Harry herceg nem vette volna el Meghan Markle-t, ha az édesanyja még élne. Paul Burrell, Diána hercegné egykori bizalmasa, egy nemrégiben készült podcastban beszélt Harry herceg és Meghan kapcsolatáról.

Harry herceg Meghant édesanyjához hasonlította
Harry herceg Meghant az édesanyjához hasonlította Fotó: AFP

Harry hercegről vallott a hercegné egykori bizalmasa

Burrell tíz éven át dolgozott Diana hercegné mellett a tragikus, 1997-ben bekövetkezett halála előtt, és nagyon közel került hozzá, így az egyik legmegbízhatóbb barátjának számított a palotán belül. Úgy tartják, hogy az egykori komornyik nagy betekintést nyert Diána életébe és gondolataiba, emellett sok időt töltött a fiaival, Vilmos herceggel és Harry herceggel is.

Bár már nem részese a herceg életének, Burrell gyakran beszél a királyi családról, és most elárulta, hogy valószínűleg Harry nem vette volna el Meghan Markle-t, ha Diána még élne.

Ha Diána élne, kétlem, hogy Harry összeházasodott volna Meghannel

– nyilatkozott a The Daily T podcastban Burrell.

Az egykori komornyik szerint ennek az az oka, hogy Harry Diána halála után elveszettnek és mélyen összetörtnek érezte magát, és egyre csak a szeretet kereste.

A tragédiát követő években teljesen el volt veszve, nem tudta, hol találhat rá a szeretetre. Amikor ezek után meghallotta, ahogy egy 36 éves, érett amerikai nő valami olyasmit suttog a fülébe, hogy »te és én nagyszerű csapat lehetnénk« vagy »meg tudnánk változtatni a világot«, Harry nem Meghan hangját hallotta, hanem az édesanyjáét. Mert mindig is a szeretetet kereste, és ezt megtalálta Meghanben

– mondta Burrell.

Harry herceg korábban már összehasonlította Meghant az édesanyjával, mondván, látja a hasonlóságokat kettejük közt. A 2022-es Netflix-dokumentumsorozatban, a Harry & Meghanben így nyilatkozott: 

Annyi minden van Meghanben, ami miatt hasonlít az édesanyámra. Ugyanaz a szeretet, ugyanaz az empátia, ugyanaz az önbizalom jellemzi. Van benne egyfajta melegség is.

Habár Harry hercegnek kétségtelenül ez volt a véleménye, úgy tudni, a rokonok többsége viszont nehezen látta meg a hasonlóságot a két nő között – írja az Express.

 

