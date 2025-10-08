Harry herceg testőrei a női mosdóban akcióztak

Harry herceg múlt hónapban visszautazott az Egyesült Királyságba. A herceg édesapjával is találkozott, hogy megpróbálja megbeszélni a családi problémát. Meghan Markle férje több jótékonysági programon is részt vett a szigetországi tartózkodása során, ahol Harry herceg testőreinek igencsak résen kellett lenniük III. Károly kisebbik fiának nyilvános szereplései idején. Egy elvetemült rajongó ugyans mindent megtett, hogy a testőröket kicselezve közel kerüljön kedvencéhez.

Harry herceg testőrei észrevétlenül, ám nagy erőkkel védelmezik a herceget (Fotó: AFP)

Harry herceg testőrei zaklató rajongóval találták szemben magukat

Egy megszállott női rajongó mindent megpróbált, hogy személyesen találkozzon Harry herceggel. A fanatista megtudta, hogy kedvence részt vesz a londoni Royal Lancaster Hotelben megrendezésre kerülő jótékonysági eseményen, ezért beosont az előkelő szállodába. A nő elég közel került a herceghez, de a biztonsági zónában a testőrök elkapták és feltartóztatták a rajongót.

Most kiderült, egy másik alkalommal a nő egy hotel mosdójában bujkált a herceg érkezése előtt. A rajongó furcsa viselkedése felkeltette a hotel személyzetének figyelmét. Elmondásuk szerint a nő bizarr dogokat motyogott, ezért a testőrök rendőri segítség nélkül eltávolították a szállodából.

Harry herceg testőrei kiemelten figyelnek a nő jelenlétére, a rajongó ugyanis évek óta követi a herceget. Londoni tartózkodása alatt egy harmadik alkalommal is próbált a herceg közelébe férkőzni. Egy londoni főiskolán tett látogatása során a herceg testőreinek újra meg kellett fékezniük a zaklatót.

A nő rajongása egyébként nem ismer határokat. Szó szerint! Megjelent ugyanis Harry herceg és Meghan Markle nigériai látogatásán is 2024-ben. A pár biztonsági szolgálata szerint az illető megrögzött zaklató. Harry herceg a királyi családból való visszalépése miatt már nem részesül magas fokú rendőri védelemben, így a herceg és Meghan Markle egyedi biztonsági szolgáltatásban részesül – írja a Mirror.