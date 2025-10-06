Harry herceg rejtélyes üzenetet kapott a királyi család tagjaitól

Még mindig kézzel fogható a feszültség a királyi család tagjai és Meghan Markle férje között. Harry herceg azonban titkos üzenetet kaphatott, amelyre a rajongók lettek figyelmesek.
Harry herceg rejtett üzenetet kaphatott a brit királyi család tagjaitól, amelyre a szemfüles rajongók lettek figyelmesek. A herceg egy korábbi kijelentésére alapozzák a rajongók a család üzenetét.
A brit királyi család tagjai a múlt héten egymástól függetlenül, de feltűnően összehangolt öltözködéssel jelentek meg: mindannyian a szürke különböző árnyalatait viselték. A rajongók szerint ez aligha véletlen. Sokakban felmerült, hogy ezzel Harry herceg egyik hírhedt megjegyzésére utaltak.
A „szürke öltönyös férfiak” kifejezést Diana hercegnő használta először, később pedig fia, Harry is így nevezte azokat az udvari tisztviselőket, akiket azzal vádol, hogy akadályozzák a kibékülését a családdal. A szinkronban megjelenő szürke szetteket a rajongók azonnal észrevették. Egyikük így írt az X-en: „Szép munka, Gloucester hercegné! Ma mindenhol szürke öltönyök vannak.” Másvalaki hozzátette: „Ez a század színe. Nem véletlen, hogy minden rangidős királyi szürkében van.” Egy harmadik pedig így fogalmazott: „Ez zseniális humor. Ezzel is jelzik, hogy ők diktálják a szabályokat, nem a képzelt árnyékfigurák” – olvasható az Express cikkében.
Harry a közelmúltban ismét találkozott édesapjával, Károly királlyal, ám a beszámolók szerint a Clarence House-ban tartott teázás inkább hivatalos látogatásnak tűnt, mint családi találkozónak. A herceg állítólag csalódott volt, sőt, a sajtónak kiszivárgott „ellenséges” információkat udvari embereknek tulajdonította. A The Sun szerint Harry azzal vádolja az udvar egyes tagjait, hogy szándékosan rossz színben tüntetik fel a kapcsolatát a királlyal. A herceg szóvivői azonban határozottan cáfolták ezt, „kitalációnak” nevezve a lap állításait.
A szürke öltönyös „divat” tehát sokak szerint egy humoros, ám annál élesebb jelzés Harrynek: a családban még mindig komoly a bizalmi válság.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.