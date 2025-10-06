Harry herceg rejtélyes üzenetet kapott a királyi család tagjaitól

Harry herceg rejtett üzenetet kaphatott a brit királyi család tagjaitól, amelyre a szemfüles rajongók lettek figyelmesek. A herceg egy korábbi kijelentésére alapozzák a rajongók a család üzenetét.

Harry herceg egykori kijelentését használhatják fel a királyi család tagjai üzenetküldés céljából - állítják a rajongók Fotó: AFP

Harry herceg kibékülését akadályoznák a család tagjai?

A brit királyi család tagjai a múlt héten egymástól függetlenül, de feltűnően összehangolt öltözködéssel jelentek meg: mindannyian a szürke különböző árnyalatait viselték. A rajongók szerint ez aligha véletlen. Sokakban felmerült, hogy ezzel Harry herceg egyik hírhedt megjegyzésére utaltak.

A „szürke öltönyös férfiak” kifejezést Diana hercegnő használta először, később pedig fia, Harry is így nevezte azokat az udvari tisztviselőket, akiket azzal vádol, hogy akadályozzák a kibékülését a családdal. A szinkronban megjelenő szürke szetteket a rajongók azonnal észrevették. Egyikük így írt az X-en: „Szép munka, Gloucester hercegné! Ma mindenhol szürke öltönyök vannak.” Másvalaki hozzátette: „Ez a század színe. Nem véletlen, hogy minden rangidős királyi szürkében van.” Egy harmadik pedig így fogalmazott: „Ez zseniális humor. Ezzel is jelzik, hogy ők diktálják a szabályokat, nem a képzelt árnyékfigurák” – olvasható az Express cikkében.

The senior Royals in grey suits is hilarious. Their humor is great, showing they call the shots and not some make believe shadowy characters you pleb 😂. "Harry, we'll see you when we want. Right now, we don’t—trust is lacking." Stop with your nonsense. String unity messages 🩶 pic.twitter.com/p0rLSTVvvi — The British Prince (@freedom_007__) October 2, 2025

Harry a közelmúltban ismét találkozott édesapjával, Károly királlyal, ám a beszámolók szerint a Clarence House-ban tartott teázás inkább hivatalos látogatásnak tűnt, mint családi találkozónak. A herceg állítólag csalódott volt, sőt, a sajtónak kiszivárgott „ellenséges” információkat udvari embereknek tulajdonította. A The Sun szerint Harry azzal vádolja az udvar egyes tagjait, hogy szándékosan rossz színben tüntetik fel a kapcsolatát a királlyal. A herceg szóvivői azonban határozottan cáfolták ezt, „kitalációnak” nevezve a lap állításait.

A szürke öltönyös „divat” tehát sokak szerint egy humoros, ám annál élesebb jelzés Harrynek: a családban még mindig komoly a bizalmi válság.