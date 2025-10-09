Senki sem gondolta volna: meglepő barátság alakult ki Meghan Markle és Khloe Kardashian között

Meghan Markle a házassága előtt is híres körökben mozgott. A Harry herceggel való házassága óta azonban megnövekedett a népszerűsége és több híres baráti és üzleti kapcsolatra tett szert.

Meghan Markle és Khloe Kardashian barátok lettek Fotó: Anadolu via AFP

Meghan Markle és Khloe Kardashian barátsága sokakat meglepett

A színésznő baráti körében olyan hírességek szerepelnek, mint Oprah, Chrissy Teigen és Mindy Kaling. A színésznő azonban mindig terjeszti kapcsolatait, ezért nem meglepő, hogy új baráti kapcsolatot teremtett egy világhírű sztárral is.

Az embereket azonban megdöbbentette, amikor megtudták, ki Meghan Markle új barátnője. Khloe Kardashian Instagram-oldalán mutatta meg, hogy tagja lett a Meghan belső körének, amit egy ajándékkosár is megerősített.

Meghan Markle saját márkás termékeiből készített ajándékkosárral lepte meg legközelebbi barátait. A kosár bort, lekvárt és zöldségeket rejtett. Barátságuk azonban messze túlmutat egy üveg lekváron. Mindketten nagy hírű nők és bár más világból jöttek, tagadhatatlan, hogy életük rendkívül hasonlít egymásra.

Mindketten kihasználták a lehetőségeiket, hogy hírnévre és sikerre tegyenek szert. Ma már mindketten édesanyák és saját márkájukat irányítják. Khloe két kisgyereket nevel, a 7 éves True-t és a 3 éves Tatumot, ahogy Meghan a 6 éves Archie herceg és a 4 éves Lilibet hercegnő édesanyja.

A két híres nő nemrégiben hasonló vállalkozásba kezdtek, mindketten kipróbálták magukat a podcastek világában is. Meghan Markle Confessions of a Female Founder nevű podcast műsorát a napokban díjra is jelölték. Khloe Kardashian Khloé in Wonder Land nevű beszélgetős műsora pedig a rajongók egyik kedvence - írja a DailyMail.