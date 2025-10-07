Kegyetlen elutasítás: Harry herceg és Meghan Markle lemarad a királyi család nagy eseményéről

Mivel a karácsony már csak néhány hónapra van, úgy tudni, hogy a királyi család ünnepi összejöveteleire, amelyet minden évben Sandringhamben tartanak, már kiküldték a meghívókat. Minden évben Károly király és Kamilla királyné vendégül látja a tágabb családot december 25-én.

Harry herceg és Meghan Markle távol maradnak a családi ünneptől Fotó: Northfoto

Harry herceg és Meghan Markle kimarad a királyi karácsonyból

Azonban nem minden királyi rokont hívnak meg. Két olyan királyi családtag is van, akik idén valószínűleg nem kerülnek a vendéglistára, Harry herceg és Meghan Markle, akik 2020-ban kiléptek a királyi életből.

Harry herceg 2018 óta nem töltött karácsonyt királyi rokonai társaságában, ez az az év volt, mielőtt fia, Archie herceg megszületett.

Ugyan a király és Harry herceg nemrég találkoztak és jó viszonyba kerültek, valószínűtlen, hogy Harry és Meghan meghívást kapnának Sandringhamben, mivel úgy vélik, továbbra is feszült kapcsolatok vannak a pár és más, magas rangú királyi családtagok között.

Ide tartozik Harry és Vilmos herceg kapcsolata is, ugyanis úgy hírlik, a két testvér jelenleg nem beszél egymással.

Ez vélhetően Harry és Meghan királyi életből való kilépése óta tett lépéseinek következménye, beleértve a 2021-es Oprah Winfrey-interjút, a 2022-es Netflix dokumentumsorozatot, valamint Harry 2023-as, Tartalék című önéletrajzi könyvét.

Úgy tudni, hogy Harry még mindig nem teljesen megbízható a királyi család szemében, különösen, mivel korábban személyes pillanatokat és beszélgetéseket tett nyilvánossá.

Bár Harry és Meghan már hét éve nem vett részt karácsonyon Sandringhamben, úgy tudni, korábban élvezték a királyi ünnepi eseményeket, Meghan pedig azt mondta, olyan volt, mintha egy nagy család része lett volna, amilyet korábban sosem tapasztalt.

Gyermekeik, Archie herceg, hat, és Lilibet hercegnő, négy évesek, még nem töltöttek karácsonyt Sandringhamben - számolt be róla az Express.