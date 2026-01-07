Dárdai Blanka bikiniben vészeli át a havazást és a fagyos napokat

Miközben az ország egy részét a nagy hó foglalkoztatja, amelytől sokan már-már elszoktak, a hazai celebvilág egy része decemberben, januárban útra kel. Dárdai Blanka is így tett, Thaiföldre utazott.

Dárdai Blanka élvezi a trópusi klímát Fotó: Instagram/Dárdai Blanka

Az énekesnőt, akit egy tehetségkutatóban ismertek meg sokan, 106 ezren követik a TikTokon, 65 ezren az Instagramon. Dárdai Blanka most a naplementében posztolt bikinis képet magáról, a fotók pedig jól mutatják, meghitt, békés strandokon pihennek, a fotók szerint kismotorral járják az 543 négyzetkilométeres szigetet, amely lakossága főképp turizmusból él, hiszen igen népszerű célpont az utazók számára.

Dárdai Blanka mutatott drónos felvételt is, az utcákon pedig majmok szaladgálnak.

Dárdai Blanka új barátja nem is annyira új

Gondosan ügyelt arra, hogy a magánéletét ne a nyilvánosság előtt élje, azonban előfordulnak olyan szituációk, amikor bizony róla is kiderült pár dolog. Ilyen volt az is, amikor sokan tudomást szereztek arról, hogy L.L. Juniorral jár, és természetesen a szakításaikat is figyelemmel követték sokan. Utóbbiból volt néhány, ugyanis a páros se veled, se nélküled kapcsolatban állt: a popsztár és a rapper legutóbb az Ázsia Expressz 2024-es évadának forgatása után váltak külön, majd ősszel mégis kibékültek. Végül év végén került sor a végleges szakításra: bár sokáig próbálkoztak, belátták, hogy nincs közös jövőjük.

Az énekesnő nem szomorkodott sokáig, a végső szakítás után a munkába és a sportba temetkezett: ennek köszönheti azt is, hogy ismét rátalált a szerelem.

Dárdai Blanka az edzője oldalán találta meg a boldogságot, akivel úgy tűnik, nagyon harmonikus a kapcsolatuk. Ennek ellenére, mintha csak hónapokkal később zárta volna le igazán azt az időszakot, nemrég dalba öntötte érzéseit.

„Elmúlt már a düh, a szememből kimúlt, egyszer voltam mérges, ez mára elsimult” – szól a Nem vagy való nekem című szám első sora. „Eltitkoltad tőlem azt a sok csalást, hogy engem szerettél, de fenntartottál mást” – folytatta, ami elég egyértelmű utalás arra, hogy egykori szerelme meg is csalta őt.