Meghan Markle legnagyobb rémálmával nézett szembe

A „dívahercegné” férje a közelmúltban szülőhazájába tett látogatást. Meghan Markle férje, Harry több rendezvényen szerepelt, találkozott régi barátaival, és édesapja is fogadta őt.
Kiderült, hogy Harryt még mindig szeretik és tisztelik Angliában, ami boldogsággal tölti el, de Meghan Markle épp emiatt dühös! A sussexi hercegné legnagyobb rémálma vált valóra azzal, hogy a férje nemrég ismét belekóstolt abba a dicső királyi létbe, ami azóta hiányzik neki, hogy Kaliforniába költözött.
„A herceg nagy örömmel tért vissza az Egyesült Királyságba, ahol találkozott régi barátaival, illetve támogathatta a számára sokat jelentő fontos, jótékonysági ügyeket” – mondta Harry szóvivője a BBC-nek a herceg négynapos brit útjának végeztével.
Ottléte alatt Harry felkereste néhai nagymamája, II. Erzsébet királynő sírját a halála harmadik évfordulóján, de az apjával, a Clarence House-ban tartott egyórás privát teázás volt az, ami megkoronázta az útját. Belekóstolhatott az alattvalók tiszteletébe és szeretetébe is. Meglepően meleg fogadtatásban részesült a királyi rajongóktól, ami emlékeztette, hogy ő még mindig a világ leghíresebb családjának a tagja.
Ez a felvillanyozó élmény nagyon távol esik attól az unalmas és magányos léttől, amit a dologtalan Harry Meghan Markle mellett él a kaliforniai Montecitóban
– állította egy forrás a Us Weeklynek. „Elszigeteltebbnek érzi ott magát, mint valaha.”
Harry és Meghan 2020-ban lépett ki a királyi családból, hogy az USA-ban szerezzen magának hírnevet és vagyont. Amíg a duó kezdetben exkluzív szerződéseket kötött a Netflixszel és a Spotifyjal, azóta bukást bukásra halmoznak. Markle életmód- és főzősorozatának, a Szeretettel: Meghan című műsornak a 2. évada óriási öngól lett, de még próbálja menteni a márkáját, az As evert.
„Meghan napkelte előtt kezd, munkabírása végtelen, és az elvárásai olyan megerőltetők, hogy mindenkit kikészít maga körül” – pletykálta egy exalkalmazott a TMZ-nek. „A feszültség abból fakad, hogy szinte mindent egyedül akar csinálni. Harryt ma már meg sem említi. A herceg a legtöbb estét egyedül tölti, amíg a felesége üzleti hívásokat bonyolít. Harry dühös, mivel a dolgok nem úgy alakultak, ahogy remélte. Pokolian hiányzik neki Nagy-Britannia! Inkább lenne ismét a csúcson, ahol mindenki szerette, miként most Vilmost és Katalint. Egy biztos: Meghan Markle úgy emlékszik majd 2025-re, mint az annus horribilisre, vagyis a legszörnyűbb évre. Projektjei sorra kudarcot vallanak, Harry pedig lehet, hogy elhagyja a királyi családért” -írja a hot! magazin.
