Meghan Markle legnagyobb rémálmával nézett szembe

Kiderült, hogy Harryt még mindig szeretik és tisztelik Angliában, ami boldogsággal tölti el, de Meghan Markle épp emiatt dühös! A sussexi hercegné legnagyobb rémálma vált valóra azzal, hogy a férje nemrég ismét belekóstolt abba a dicső királyi létbe, ami azóta hiányzik neki, hogy Kaliforniába költözött.

Meghan Markle ideges volt Harry angliai útja miatt (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Harry herceg Angliában volt pár napot, Meghan Markle kiakadt

„A herceg nagy örömmel tért vissza az Egyesült Királyságba, ahol találkozott régi barátaival, illetve támogathatta a számára sokat jelentő fontos, jótékonysági ügyeket” – mondta Harry szóvivője a BBC-nek a herceg négynapos brit útjának végeztével.

Ottléte alatt Harry felkereste néhai nagymamája, II. Erzsébet királynő sírját a halála harmadik évfordulóján, de az apjával, a Clarence House-ban tartott egyórás privát teázás volt az, ami megkoronázta az útját. Belekóstolhatott az alattvalók tiszteletébe és szeretetébe is. Meglepően meleg fogadtatásban részesült a királyi rajongóktól, ami emlékeztette, hogy ő még mindig a világ leghíresebb családjának a tagja.

Ez a felvillanyozó élmény nagyon távol esik attól az unalmas és magányos léttől, amit a dologtalan Harry Meghan Markle mellett él a kaliforniai Montecitóban

– állította egy forrás a Us Weeklynek. „Elszigeteltebbnek érzi ott magát, mint valaha.”

Harry és Meghan 2020-ban lépett ki a királyi családból, hogy az USA-ban szerezzen magának hírnevet és vagyont. Amíg a duó kezdetben exkluzív szerződéseket kötött a Netflixszel és a Spotifyjal, azóta bukást bukásra halmoznak. Markle életmód- és főzősorozatának, a Szeretettel: Meghan című műsornak a 2. évada óriási öngól lett, de még próbálja menteni a márkáját, az As evert.

„Meghan napkelte előtt kezd, munkabírása végtelen, és az elvárásai olyan megerőltetők, hogy mindenkit kikészít maga körül” – pletykálta egy exalkalmazott a TMZ-nek. „A feszültség abból fakad, hogy szinte mindent egyedül akar csinálni. Harryt ma már meg sem említi. A herceg a legtöbb estét egyedül tölti, amíg a felesége üzleti hívásokat bonyolít. Harry dühös, mivel a dolgok nem úgy alakultak, ahogy remélte. Pokolian hiányzik neki Nagy-Britannia! Inkább lenne ismét a csúcson, ahol mindenki szerette, miként most Vilmost és Katalint. Egy biztos: Meghan Markle úgy emlékszik majd 2025-re, mint az annus horribilisre, vagyis a legszörnyűbb évre. Projektjei sorra kudarcot vallanak, Harry pedig lehet, hogy elhagyja a királyi családért” -írja a hot! magazin.