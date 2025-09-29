RETRO RÁDIÓ

Mindenkit megdöbbentett: díjra jelölték Meghan Markle-t

Meghan Markle még akár nyerhet is.

Meghan Markle podcast díj

Meghan Markle internetes podcast műsora, a Confessions of a Female Founder, vagyis a Egy női alapító vallomásai címet viseli. A műsor keretein belül az egykori színésznő vendégül lát sikeres nőket és az üzlet, siker és cégalapítás nehézségeiről beszélgetnek.

Meghan Markle podcastjét díjra jelölték
Meghan Markle podcast műsora elnyerheti a Signal díjat az üzleti kategóriában Fotó: Anadolu via AFP

Meghan Markle műsora 2025. április 8-án kezdődött. A Lemonada Media médiacég közreműködésével gyártott műsor inspirálni kívánja a nőket arra, hogy vágjanak bele a saját vállalkozás megalapításába.

A színésznő egy ideje szünetet tart a podcasttól, hogy jobban tudjon koncentrálni a márkájára. Az As ever nevű márka borokat, lekvárt és teákat forgalmaz. Az online bolt nemrégiben bővítette a kínálatát, így Meghan Markle minden figyelme az internetes áruházra irányult.

A szünet ellenére a podcastet rangos díjra jelölték. Az Évi Signal Díj üzlet és kultúra kategóriájában indul a színésznő műsora. A podcast sok elismerést kapott a hónapok alatt. A rajongók tetszését gyorsan elnyerte a sikeres nők beszélgetése.

A sokszínű vendégek között híres neveket ismeretünk fel, mint Whitney Wolfe Herd a Bumble társkereső alapítója és az IT Cosmetics’ kozmetikai cég feltalálója, Jamie Kern Lima.

Bár nem mindenki van pozitív véleménnyel a műsorról: a The Times az ötből két csillagot adott a podcastnek. A kritikusok szerint  a műsor közben egyértelmű Meghan Markle önimádata. A színésznőt néhány ember túl soknak találja, de a díj zsűrijét megnyerte magának – írja a Daily Express.

 

