Sosem lesz vége: Egy realitysztárral drámázik Meghan Markle

Egy ajándék miatt robbant ki a vita. Meghan Markle-t szidja legnagyobb rajongója.
Meghan Markle újra egy dráma közepén találta magát. A Vanderpump Rules nevű reality sztárja, Stassi Schroeder podcastjében teljesen kikelt magából. A realitysztár a felvétel alatt kikövette a színésznőt az Instagramon, majd megfogadt, hogy soha többi nem nézi volt kedvence Netflix-sorozatát.
Stassi Schroeder dühösen mondta el követőinek, hogy éveken keresztül támogatta Meghan Markle-t, de a sosem kapott érte köszönetet. A reality-sztárnál az volt az utolsó csepp a pohárban, hogy a színésznő nem küldött neki egy ingyenes ajándékcsomagot a saját márkás termékeiből.
Meghan Markle As ever nevű márkája és weboldala lekvárokat, gyertyákat és más otthoni kiegészítőket árusít. A realitysztár szeretett volna ízelítőt kapni a termékekből, de a csomag sosem érkezett meg. Stassi Schroeder emiatt elhatározta, hogy nem támogatja tovább a színésznőt és nem nézi meg a műsorát sem.
Nem beszélek róla tovább. Azonnal ki is követem Instagramon.
A tévés szereplő szerint Meghan Markle olyanoknak küldött csomagot, akik nem támogatták annyira a színésznőt, mint ő. A realitysztár szerint Harry herceg felesége nem tiszteli, mert egy valóságshow miatt vált népszerűvé.
Mindenki tudja, hogy én voltam a legnagyobb rajongója. Többé már nem. Megbántotta az érzéseimet, eddig mérgező rajongó voltam, most pedig mérgező gyűlölő vagyok.
Ez lett volna a tökéletes alkalom, hogy Meghan Markle saját termékeivel lepje meg legnagyobb támogatóit. Sajnos ez nem történt meg, ezért a híres rajongó többé nem áll ki a színésznő mellett – írja a Mirror.
