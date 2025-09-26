Sosem lesz vége: Egy realitysztárral drámázik Meghan Markle

Meghan Markle újra egy dráma közepén találta magát. A Vanderpump Rules nevű reality sztárja, Stassi Schroeder podcastjében teljesen kikelt magából. A realitysztár a felvétel alatt kikövette a színésznőt az Instagramon, majd megfogadt, hogy soha többi nem nézi volt kedvence Netflix-sorozatát.

Meghan Markle elvesztett egy rajongót, amiért nem küldött neki ajándékcsomagot – Fotó: Anadolu via AFP

Stassi Schroeder dühösen mondta el követőinek, hogy éveken keresztül támogatta Meghan Markle-t, de a sosem kapott érte köszönetet. A reality-sztárnál az volt az utolsó csepp a pohárban, hogy a színésznő nem küldött neki egy ingyenes ajándékcsomagot a saját márkás termékeiből.

Meghan Markle As ever nevű márkája és weboldala lekvárokat, gyertyákat és más otthoni kiegészítőket árusít. A realitysztár szeretett volna ízelítőt kapni a termékekből, de a csomag sosem érkezett meg. Stassi Schroeder emiatt elhatározta, hogy nem támogatja tovább a színésznőt és nem nézi meg a műsorát sem.

Nem beszélek róla tovább. Azonnal ki is követem Instagramon.

A tévés szereplő szerint Meghan Markle olyanoknak küldött csomagot, akik nem támogatták annyira a színésznőt, mint ő. A realitysztár szerint Harry herceg felesége nem tiszteli, mert egy valóságshow miatt vált népszerűvé.

Mindenki tudja, hogy én voltam a legnagyobb rajongója. Többé már nem. Megbántotta az érzéseimet, eddig mérgező rajongó voltam, most pedig mérgező gyűlölő vagyok.

Ez lett volna a tökéletes alkalom, hogy Meghan Markle saját termékeivel lepje meg legnagyobb támogatóit. Sajnos ez nem történt meg, ezért a híres rajongó többé nem áll ki a színésznő mellett – írja a Mirror.