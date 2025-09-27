Kiderült: ezt gondolja valójában Meghan Markle Katalin hercegnéről

Nem titok, hogy a walesi hercegné és Meghan Markle nincsenek közel egymáshoz. Annak ellenére, hogy Harry herceg próbálja helyrehozni a kapcsolatát a királyi családdal, a szakadék közte és idősebb bátyja, Vilmos herceg között nagyobb, mint valaha, és úgy tűnik, a feleségeik között sincs sok szeretet.

Kiderült mit gondolt régebben Meghan Markle a walesi hercegnéről / Fotó: Visionhaus / Getty Images

Nem volt mindig ilyen elhidegült Meghan Markle és Katalin hercegné kapcsolata

Meghan korábban csak kedves szavakat mondott Katalin hercegnéről egy ritka interjúban, amelyben Harry is részt vett.

Mielőtt a sussexi hercegi pár úgy döntött volna, hogy felhagy a királyi élettel, és nyilvánosan kiteregeti sérelmeit, úgy tűnt, hogy a két hercegi páros közel áll egymáshoz. Meghan és Harry 2017 novemberében jelentették be eljegyzésüket egy hivatalos közleményben, amelyet a Clarence Ház adott ki, majd leültek interjút adni Mishal Husain volt BBC-újságírónak.

A beszélgetés során Meghan dicsérte a királyi családot, a királynőt és jövendőbeli sógornőjét, Katalint is, amiért mindannyian olyan barátságosan fogadták. Harry elmondta, hogy amikor kapcsolatukat még titokban tartották, Vilmos alig várta, hogy találkozhasson barátnőjével.

Vilmos nagyon vágyott rá, hogy találkozzon Meghannel, és ugyanígy Katalin is, szóval tudják, mivel a szomszédaink voltak, sikerült ezt jó párszor megoldanunk

- mondta a sussexi herceg.

Meghan félbeszakította Harryt, és csodálatosnak nevezte Katalint. Ugyanakkor a hercegné később azt állította, hogy már az első perctől fogva volt egy nagy különbség közte és Katalin között. Erre a Harry & Meghan című Netflix-dokumentumfilmben is kitért később.

Amikor Vilmos és Katalin először átjöttek, és találkoztam vele, emlékszem, szakadt farmerben és mezítláb voltam. Én ölelkezős típus vagyok, mindig is az voltam, nem gondoltam, hogy ez sok brit számára ennyire zavaró. Kezdtem megérteni, hogy a külső formális viselkedés belül is folytatódik, hogy van egy kifelé mutatott viselkedésmód, és azt hinnéd, hogy ha becsukod az ajtót, akkor végre lehet lazítani. Azonban ez a formalitás mindkét oldalon ugyanúgy megmarad, és ez meglepett engem

- mondta a hercegné a filmben.