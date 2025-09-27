Kiderült: ezt gondolja valójában Meghan Markle Katalin hercegnéről

Egykor a sussexi hercegné csak dicsérni tudta Katalin hercegnét, de ma már nyoma sincs a régi közelségnek. Most ismét előkerültek részletek Meghan Markle és a walesi páros első találkozásáról, amely sokat elárul a megromlott viszonyról.
Nem titok, hogy a walesi hercegné és Meghan Markle nincsenek közel egymáshoz. Annak ellenére, hogy Harry herceg próbálja helyrehozni a kapcsolatát a királyi családdal, a szakadék közte és idősebb bátyja, Vilmos herceg között nagyobb, mint valaha, és úgy tűnik, a feleségeik között sincs sok szeretet.
Meghan korábban csak kedves szavakat mondott Katalin hercegnéről egy ritka interjúban, amelyben Harry is részt vett.
Mielőtt a sussexi hercegi pár úgy döntött volna, hogy felhagy a királyi élettel, és nyilvánosan kiteregeti sérelmeit, úgy tűnt, hogy a két hercegi páros közel áll egymáshoz. Meghan és Harry 2017 novemberében jelentették be eljegyzésüket egy hivatalos közleményben, amelyet a Clarence Ház adott ki, majd leültek interjút adni Mishal Husain volt BBC-újságírónak.
A beszélgetés során Meghan dicsérte a királyi családot, a királynőt és jövendőbeli sógornőjét, Katalint is, amiért mindannyian olyan barátságosan fogadták. Harry elmondta, hogy amikor kapcsolatukat még titokban tartották, Vilmos alig várta, hogy találkozhasson barátnőjével.
Vilmos nagyon vágyott rá, hogy találkozzon Meghannel, és ugyanígy Katalin is, szóval tudják, mivel a szomszédaink voltak, sikerült ezt jó párszor megoldanunk
- mondta a sussexi herceg.
Meghan félbeszakította Harryt, és csodálatosnak nevezte Katalint. Ugyanakkor a hercegné később azt állította, hogy már az első perctől fogva volt egy nagy különbség közte és Katalin között. Erre a Harry & Meghan című Netflix-dokumentumfilmben is kitért később.
Amikor Vilmos és Katalin először átjöttek, és találkoztam vele, emlékszem, szakadt farmerben és mezítláb voltam. Én ölelkezős típus vagyok, mindig is az voltam, nem gondoltam, hogy ez sok brit számára ennyire zavaró. Kezdtem megérteni, hogy a külső formális viselkedés belül is folytatódik, hogy van egy kifelé mutatott viselkedésmód, és azt hinnéd, hogy ha becsukod az ajtót, akkor végre lehet lazítani. Azonban ez a formalitás mindkét oldalon ugyanúgy megmarad, és ez meglepett engem
- mondta a hercegné a filmben.
Harry 2023-ban megjelent memoárjában, a Tartalékban tovább részletezte Meghan beszámolóját a Katalinnal való első találkozásról. Leírta, hogy ő és Vilmos is kedvelték a jövendőbeli feleségét, amikor egy vacsorán bemutatta őket egymásnak.
Vacsorára hívtuk őket Meghan egyik látogatása alatt, Meghan főzött, és minden rendben volt. Vilmos meg volt fázva: tüsszögött, köhögött, és Meg felszaladt, hogy hozzon neki néhány házi gyógymódot. Oregánó olajat, kurkumát. Úgy tűnt, meghatotta, bár Katalin kijelentette az asztalnál, hogy ő sosem venne be ilyen szokatlan szereket.
A herceg szerint a kis feszültséget a két nő között öltözködésük okozhatta; Meghan szakadt farmerban, mezítláb, míg Katalin tökéletesen kicsinosítva jelent meg. Ezt mindkét herceg észrevette, de úgy gondolták, nem nagy ügy az egész.
A Netflix-sorozatban Meghan az eljegyzési interjút is kritizálta, megrendezett valóságműsorhoz hasonlítva. Állítása szerint azt mondták neki, hogy mutassa meg a gyűrűt, és nem engedték, hogy saját maguk mondják el történetüket. Mishal Husain, aki az interjút készítette később reagált Meghan szavaira:
Amikor Sussex hercegnéje azt mondta, hogy az eljegyzési interjúm velük egy megrendezett valóságshow volt, nem tudtam, mit gondoljak. Úgy tűnt, végiggondolták, milyen lesz az új életük, és mit jelent majd a házasság különösen az ő számára. Semmi nem utalt arra, ami később történt. Két ember volt előttem, akik tele voltak örömmel egymás és az élet iránt.
Mindössze öt hónappal az interjú után, 2018. május 19-én Meghan és Harry összeházasodtak, majd kevesebb mint két évvel később a sussexi hercegi pár megdöbbentette rajongóit, amikor bejelentette, hogy lemondanak királyi kötelezettségeikről - írta a Mirror.
