„Összeszorult a szívem” – Visváder Tamást lesújtotta Dudás Miki halála

Dudás Miki tragikus hirtelenséggel vesztette életét. Egykori versenytársa, Visváder Tamás, megható sorokkal emlékezett meg a sportolóról. Dudás Miki és Visváder Tamás néhány évvel ezelőtt együtt szerepeltek a TV2 műsorában, a Farm VIP-ban. A műsor ideje alatt jó kapcsolat alakult ki közöttük, ami megmaradt a forgatás után is. Visváder Tamás jó humorú, rendkívül kedves emberként emlékezett vissza az élsportolóra. Instagram-oldalán egy közös képpel is búcsúzott barátjától:

Dudás Miki tragikus halála megrázta az országot

Fotó: Instagram/Visváder Tamás

Visváder Tamás fájó szívvel búcsúzott Dudás Mikitől

Mikor megláttam a hírt, először nem hittem el, hogy igaz. Reménykedtem benne, hogy ez csak valami rosszízű tréfa. Aztán megbizonyosodtam róla, hogy ez sajnos a kőkemény valóság, összeszorult a szívem

– nyilatkozta Visváder Tamás.

A műsor ideje alatt nemcsak Visváder Tamás felesége, Palácsik Lilla volt várandós második gyermekükkel, hanem Dudás Miki felesége, Szigligeti Ivett is. A hasonló életszakasz csak még inkább összekovácsolta a két versenyzőt – számolt be róla a Bors.

„Van az a mondás, hogy lakva ismerszik meg az ember, és én abban a húsz napban, amit együtt töltöttem vele a Farmon, én egy jó embert ismertem meg benne. Minket egy közös pont is összekötött, mégpedig, hogy a feleségeink egy időben voltak várandósak. Mi voltunk a farmon a papák. Rengeteget beszéltünk arról, hogy mennyire várjuk, hogy megszülessenek a babák” – mesélte.

A műsor után megmaradt a barátságunk, a bokszmeccsein is ott voltunk, élőben szurkoltunk neki mindvégig. Sokkoló tragédia, ami történt

– mondta szomorúan Tamás.

Visváder Tamás is kifejezte együttérzését Dudás Miki családjának egy üzenetben: