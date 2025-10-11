Nem ismernek kegyelmet: így kell Meghan-t és Harryt megszólítani

Meghan Markle háromszavas kérést fogalmazott meg, amikor az Invictus Games egyik munkatársa szólította őt. A sussexi herceg és hercegné tavaly februárban Kanadába utazott az Invictus Games Vancouver Whistler 2025 eseményre.

Meghan Markle és Harry herceg 2020-ban léptek vissza a hivatalos királyi életből Fotó: Anadolu via AFP

Meghan Markle és Harry herceg kérése: így kell őket megszólítani, miután visszaléptek a királyi életből

Tavaly az Invictus Games Vancouver Whistler 2025 Scott Moore-t nevezte ki új vezérigazgatónak, hogy vezesse a szervezet első téli eseményét. Az esemény előkészületei során Moore beszélt a párral való találkozásáról, akik 2020-ban léptek vissza a hivatalos királyi szerepükből, és elárulta, hogy megkérdezte, hogyan illik helyesen megszólítani őket. Korábban a Daily Mailnek elmondta, hogy a hercegnőt a „Asszonyom” megszólítás is megfelelő, a Sussex hercegét pedig egy egyszerű „Uram” szóval lehet címezni.

A királyi család férfi tagjait általában először „Királyi Fenségnek” szólítják, majd „Uramnak”, míg a női tagokat először „Királyi Fenségnek”, majd „Asszonyomnak”.

Harry herceg és Meghan Markle már nem hivatalos tagjai a Királyi Háznak. Azonban még mindig megőrizték teljes királyi címüket, beleértve a megszólítást is, ugyanakkor a királyi családdal kötött kölcsönös megállapodás szerint vállalták, hogy a címet nem használják kereskedelmi célokra távozásuk után.

Ez nem az első alkalom, hogy hírek jelentek meg arról, hogyan szeretnék Harry és Meghan, hogy megszólítsák őket.

Csak egy hónappal az idei Invictus Games előtt a Vanity Fair egy bombasztikus címlapsztorit tett közzé, különböző állításokkal a sussexi párról, többek között arról is, hogy egyes volt alkalmazottaikat arra kérték, hogy „Uram” és „Asszonyom” megszólítással címezzék őket, annak ellenére, hogy már nem voltak aktív királyi tagok - számolt be róla az Express.

A beszámoló szerint:

„Néhány, az Archetypes produkciójával és Harry könyvtúrájával kapcsolatban álló személy azt állította, hogy utasítást kaptak, hogy a párt Uramnak vagy Asszonyomnak szólítsák, bár egy esetben a kérés elmaradt, amikor az illető azt visszautasította.”