Nyugtalan a palota: Meghan Markle legújabb lépése aggodalomra ad okot

A múlt héten Meghan Markle világszerte meglepte rajongóit, mikor megjelent a párizsi divathéten. A 44 éves sussexi hercegné egyike volt, azoknak, akik részt vettek a Balenciaga 2026 tavaszi- nyári női ruházati kollekciójának bemutatóján, hogy támogassák a Balenciaga új kreatív igazgatóját, Pierpaolo Picciolit.

Meghan Markle megjelent a párizsi divathéten Fotó: Getty Images / hot! magazin

Meghan Markle meglepte a palotát európai útjával

Mióta 2020-ban férjével Harry herceggel felhagytak a palotabeli élettel, Meghan nagyon ritkán tért vissza az Egyesült Királyságba vagy akár Európába, legutóbb 2023-ban a dusseldorfi Invictus Games alkalmából látogatott a kontinensre.

A palota bennfentesei szerint Meghan mostani visszatérése Európába nyugtalanná tette őket, különösen ha több időt akar eltölteni az Egyesült Királyságban. Az elmúlt öt évben számtalan problémát okozott Meghan Markle és Harry herceg a királyi családnak.

Ha ők (Harry és Meghan) valóban több időt akarnak itt tölteni, az mindent megváltoztat. Ezzel újra a figyelem középpontjába kerülnek, és erre senki sem számított

- idézi az Express az egyik forrást.

Bár Meghan visszatért Párizsba, de egyelőre nem ment az Egyesült Királyság közelébe. Harry herceg sokszor tért már vissza hazájába, de Meghan Markle nem szokott csatlakozni hozzá az ilyen utakon, rendre inkább két gyermekükkel otthon marad. Archie herceg és Lilibet hercegnő már 2022 óta nem jártak az Egyesült Királysága, így valószínűleg elég keveset találkoztak királyi rokonaikkal.