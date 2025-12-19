Kiderült a titok, kivel lesznek: itt töltik a karácsonyt Csuti és Kulcsár Edina közös gyermekei

Csuti, vagyis Szabó András neve a válása óta is rendszeresen felbukkan a hírekben, különösen, ha a családjáról van szó. Az egykori álompár, Kulcsár Edina és Csuti kapcsolata lezárult, de a közös gyerekek miatt az életük továbbra is összefonódik. Az ünnepek mindig érzékeny pontot jelentenek az elvált szülők életében. Most a karácsony kapcsán derült ki, miként osztják meg egymás között a legfontosabb napokat.

Sudár Bianka, Csuti párja különleges étrendet követ, ez a karácsonyi menün is meglátszik (Fotó: MÁTÉ KRISZTIÁN)

Csuti már előre felkészült az ünnepekre

A műsorvezető-üzletember az elmúlt hetekben tudatosan készült a karácsonyra, hogy minden gördülékenyen menjen. Bár sokaknál kapkodással telik az advent, nála inkább a szervezésé volt a főszerep. Párja, Sudár Bianka is aktívan részt vesz az előkészületekben. Csuti most részletesen elmondta, náluk hogyan zajlik az ünnepi készülődés:

A karácsonnyal én megvagyok. Egy-két apróság még olyan, hogy be kell szerezni, de azt is csak azért, hogy úgymond tehermentesítsünk. Bius apukája, ugye, ilyenkor 14 napon keresztül süt-főz. Bius speciális étrendet követ, úgyhogy ebből adódóan nálunk egy fasírozott burgonyapürével sokkal tovább készül. És itt jön a képbe az apukája, aki már profi, hiszen ugyanúgy, ugyanannyi idő alatt csinálja meg a menüt. Neki is próbálunk segíteni.

Szavaiból egyértelműen kiderül, hogy Csutiék számára az ünnepi időszak nem a stresszről, inkább a nyugalomról és az összetartásról szól.

Kulcsár Edina G.w.M. mellett ünnepel a gyerkőcökkel (Fotó: Bors)

Így osztják meg a gyerekeket Kulcsár Edinával az ünnepek alatt

A legtöbb rajongót azonban az érdekli, hogyan alakul a gyerekek elhelyezése az ünnepek idején. Kulcsár Edina és Csuti már régóta kialakították azt a rendszert, ami mindenkinek a legjobb. A cél az, hogy a gyerekek minden szülővel minőségi időt tölthessenek. Csuti erről is őszintén beszélt:

A gyerkőcök 25–26-án lesznek nálunk, 24-ét az anyukájukkal töltik. Már beszereztünk nekik mindent, nagy lesz az öröm. Már csak be kell csomagolni, de én ebben nem vagyok ügyes, szóval ez Biusra marad.

A gyerekek öröme tehát garantált, az ajándékok már készen állnak.

Csuti számára ez a karácsony is a családról, a szeretetről és a kiegyensúlyozottságról szól – még akkor is, ha mindez már egy új felállásban történik.