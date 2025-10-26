Régóta tervezték, újabb bővülés a családi fészekben – Örömhírt osztott meg Szabó András Csuti és Sudár Bianka

Szabó András Csuti és párja, Sudár Bianka hosszú ideje terveztek már egy nagyobb változást otthonukban. Most eljött az ideje, hogy a régóta dédelgetett terv valóra váljon, hiszen újabb szobával bővül a házuk, így a kicsiknek végre még kényelmesebb életterük lesz.

Csutiéknál teljes felfordulás várható az év végéig (Fotó: Mediaworks archív)

Csutiék élete hónapokra felfordult

Csuti családjában új korszak kezdődik: decemberig tartó, komoly házfelújításba vágnak bele, hogy a gyerekek külön szobákat kapjanak. A munkálatok már elkezdődtek, és mint minden ilyen vállalkozás, ez is zajjal, porral és rengeteg szervezéssel jár. Ám a család nem panaszkodik, hiszen ahogy Csuti fogalmazott:

Nagyon jó, hogy egy ilyen bővítésbe bele tudunk kezdeni, hálás vagyok az életnek.

A sztár elárulta, hogy most éppen a festésen és tapétázáson vannak túl, és már indul is a következő fázis: a bővítés. „Most menekülünk otthonról. Mondtuk Biussal, hogy menjünk inkább az irodába dolgozni, mert jön a fúrás-faragás, hangzavar, így nehéz lenne koncentrálni” – mesélte nevetve.

A cél, hogy karácsonyra minden készen legyen.

Reméljük, hogy karácsonyig befejezik a munkákat. Csodálatos lenne, ha mialatt rotyogna a töltöttkáposzta, közben falakat bontanának és a teraszon lennének a munkások

– mondta ironizálva Csuti, aki bízik benne, hogy addigra már valóban elkészülnek az új gyerekszobák.

Csuti kislánya a szegény családok gyermekeire is gondolt (Fotó: Kovács Dávid)

A legszebb karácsonyi ajándék

Csuti gyerekei természetesen izgatottan várják, hogy birtokba vehessék az új helyiségeket. A műsorvezető büszkén mesélte, mennyire lelkesen vették ki a részüket az előkészületekből.

Leköltöztettük őket a földszintre, segítettek kipakolni. A kislányom még egy zacskónyi játékot és jó állapotú plüsst is összeszedett, hogy elvigyem szegény családoknak – mindezt teljesen magától

– mesélte meghatódva a büszke apuka.

Úgy tűnik, Csuti párja és a gyerekek egyaránt lelkesen várják az új szobákat, az átalakítás utáni megújult otthont – még ha néha nehéz is a fúró és kalapács hangjait túlkiabálni. Azt viszont remélik, hogy mire elérkezik a karácsony és az év vége, a család egy gyönyörűen megújult házban ünnepelhet, ahol mindenki megtalálja a saját kis zugát.