Csuti őszinte vallomása: „A búcsú a legnehezebb”

A műsorvezető jelenleg is forgatja a TV2 Klub Újratervezés műsor új évadát, ahol rászoruló családok házát újítják fel egy nagyobb csapattal. Csuti a mai napig tartja a kapcsolatot több korábbi szereplővel is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.18. 15:00
Csuti TV2 újratervezés segítség

Szabó András Csuti már a harmadik évad óta segít a rászoruló családoknak, most pedig a legújabb széria forgatása zajlik, amiről már hivatásaként mesélt. A műsorvezető legfontosabb feladatának tartja, hogy mosolyt varázsoljon a családok arcára, akik közül többekkel a mai napig tartja a kapcsolatot.

szabo andras-csuti-3-BS
Csuti Újratervezésben való szereplése egy hihetetlen élmény számára, mivel szívesen segít azoknak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy felújítsák házukat (Fotó: Mediaworks Archív)

Ebben változik az idei évad Csutinak

A mostani forgatás alatt történt egy nagyon pozitív változás, mert az eddiginél eggyel több családhoz jutunk el, ami egy óriási öröm számunkra, mivel így még több rászorulónak tudunk segíteni

árulta el a műsorvezető, mennyiben fog eltérni a mostani évad a többitől és hozzátette, hogy mi volt az egyik legmeghatóbb történet, ami a műsor eddigi forgatása alatt történt.

Csuti többször elérzékenyült a műsor alatt

A minap a közösségi oldalamon is megosztottam egy képet, amikor egy édesapa kézzel írt levelet, hogy mindenkinek vett valami kis apróságot, abból a kevésből, amik nekik egyébként van és ez kicsit helyrerakott, mivel nagyon megindító volt

– mesélte el a megható történetet a műsorvezető, aki nagyjából öt családdal a mai napig hetente kommunikál és van olyan, akivel személyesen is találkozott a forgatások után is.

Csuti újratervezés 4. hét
Csuti hobbijaként fogja fel a műsort, mivel semmi kötelességtudat nincs benne, amikor segíteni kell valakiknek (Fotó: TV2)

A család megismerése és az együtt töltött hét után különböző élményprogramokkal közelebb kerülnek a műsorvezetők és a családtagok, és ezután mindig elérkezik az új ház átadása, ami több tényező miatt is megható.

Mindig nagyon fájó a búcsú, tehát az átadás pillanata a legszebb és a legvártabb pillanata a műsornak, de egyben a legfájóbb is, mert azzal, hogy a kulcsot átadjuk, azzal el is köszönünk egymástól

– számolt be a TV2 Klubon futó Újratervezés legnehezebb pillanatáról Csuti.

Nem kötelességnek éli meg a műsort Csuti

Alig várjuk mindig, hogy új családot ismerjünk meg, és ezt az összes műsorvezetőtársam nevében mondhatom, hogy mindenki erőn felül próbál teljesíteni, azért, hogy maximalizáljuk a boldogságukat

– mesélte Csuti, és elmondása szerint mindent megtesznek, bízva abban, hogy nem okoznak nagy problémákat a szakembereknek, akik heteken keresztül dolgoznak, még néhányan a közelben is alszanak, csak azért, hogy ők is segíteni tudjanak a rászoruló családoknak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
