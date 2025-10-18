Csuti őszinte vallomása: „A búcsú a legnehezebb”

Szabó András Csuti már a harmadik évad óta segít a rászoruló családoknak, most pedig a legújabb széria forgatása zajlik, amiről már hivatásaként mesélt. A műsorvezető legfontosabb feladatának tartja, hogy mosolyt varázsoljon a családok arcára, akik közül többekkel a mai napig tartja a kapcsolatot.

Csuti Újratervezésben való szereplése egy hihetetlen élmény számára, mivel szívesen segít azoknak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy felújítsák házukat (Fotó: Mediaworks Archív)

Ebben változik az idei évad Csutinak

A mostani forgatás alatt történt egy nagyon pozitív változás, mert az eddiginél eggyel több családhoz jutunk el, ami egy óriási öröm számunkra, mivel így még több rászorulónak tudunk segíteni

– árulta el a műsorvezető, mennyiben fog eltérni a mostani évad a többitől és hozzátette, hogy mi volt az egyik legmeghatóbb történet, ami a műsor eddigi forgatása alatt történt.

Csuti többször elérzékenyült a műsor alatt

A minap a közösségi oldalamon is megosztottam egy képet, amikor egy édesapa kézzel írt levelet, hogy mindenkinek vett valami kis apróságot, abból a kevésből, amik nekik egyébként van és ez kicsit helyrerakott, mivel nagyon megindító volt

– mesélte el a megható történetet a műsorvezető, aki nagyjából öt családdal a mai napig hetente kommunikál és van olyan, akivel személyesen is találkozott a forgatások után is.

Csuti hobbijaként fogja fel a műsort, mivel semmi kötelességtudat nincs benne, amikor segíteni kell valakiknek (Fotó: TV2)

A család megismerése és az együtt töltött hét után különböző élményprogramokkal közelebb kerülnek a műsorvezetők és a családtagok, és ezután mindig elérkezik az új ház átadása, ami több tényező miatt is megható.

Mindig nagyon fájó a búcsú, tehát az átadás pillanata a legszebb és a legvártabb pillanata a műsornak, de egyben a legfájóbb is, mert azzal, hogy a kulcsot átadjuk, azzal el is köszönünk egymástól

– számolt be a TV2 Klubon futó Újratervezés legnehezebb pillanatáról Csuti.

Nem kötelességnek éli meg a műsort Csuti

Alig várjuk mindig, hogy új családot ismerjünk meg, és ezt az összes műsorvezetőtársam nevében mondhatom, hogy mindenki erőn felül próbál teljesíteni, azért, hogy maximalizáljuk a boldogságukat

– mesélte Csuti, és elmondása szerint mindent megtesznek, bízva abban, hogy nem okoznak nagy problémákat a szakembereknek, akik heteken keresztül dolgoznak, még néhányan a közelben is alszanak, csak azért, hogy ők is segíteni tudjanak a rászoruló családoknak.