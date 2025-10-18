Csuti őszinte vallomása: „A búcsú a legnehezebb”
A műsorvezető jelenleg is forgatja a TV2 Klub Újratervezés műsor új évadát, ahol rászoruló családok házát újítják fel egy nagyobb csapattal. Csuti a mai napig tartja a kapcsolatot több korábbi szereplővel is.
Szabó András Csuti már a harmadik évad óta segít a rászoruló családoknak, most pedig a legújabb széria forgatása zajlik, amiről már hivatásaként mesélt. A műsorvezető legfontosabb feladatának tartja, hogy mosolyt varázsoljon a családok arcára, akik közül többekkel a mai napig tartja a kapcsolatot.
Ebben változik az idei évad Csutinak
A mostani forgatás alatt történt egy nagyon pozitív változás, mert az eddiginél eggyel több családhoz jutunk el, ami egy óriási öröm számunkra, mivel így még több rászorulónak tudunk segíteni
– árulta el a műsorvezető, mennyiben fog eltérni a mostani évad a többitől és hozzátette, hogy mi volt az egyik legmeghatóbb történet, ami a műsor eddigi forgatása alatt történt.
Csuti többször elérzékenyült a műsor alatt
A minap a közösségi oldalamon is megosztottam egy képet, amikor egy édesapa kézzel írt levelet, hogy mindenkinek vett valami kis apróságot, abból a kevésből, amik nekik egyébként van és ez kicsit helyrerakott, mivel nagyon megindító volt
– mesélte el a megható történetet a műsorvezető, aki nagyjából öt családdal a mai napig hetente kommunikál és van olyan, akivel személyesen is találkozott a forgatások után is.
A család megismerése és az együtt töltött hét után különböző élményprogramokkal közelebb kerülnek a műsorvezetők és a családtagok, és ezután mindig elérkezik az új ház átadása, ami több tényező miatt is megható.
Mindig nagyon fájó a búcsú, tehát az átadás pillanata a legszebb és a legvártabb pillanata a műsornak, de egyben a legfájóbb is, mert azzal, hogy a kulcsot átadjuk, azzal el is köszönünk egymástól
– számolt be a TV2 Klubon futó Újratervezés legnehezebb pillanatáról Csuti.
Nem kötelességnek éli meg a műsort Csuti
Alig várjuk mindig, hogy új családot ismerjünk meg, és ezt az összes műsorvezetőtársam nevében mondhatom, hogy mindenki erőn felül próbál teljesíteni, azért, hogy maximalizáljuk a boldogságukat
– mesélte Csuti, és elmondása szerint mindent megtesznek, bízva abban, hogy nem okoznak nagy problémákat a szakembereknek, akik heteken keresztül dolgoznak, még néhányan a közelben is alszanak, csak azért, hogy ők is segíteni tudjanak a rászoruló családoknak.
