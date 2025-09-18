„Remek ötlet volt” - nagy kalandba vágott bele Csuti, minden az arcára van írva

Szabó András Csuti és kedvese Sudár Bianka, már lassan három éve alkotnak párt. Annak ellenére, hogy Bianka 13 évvel fiatalabb nála, kettejük kapcsolata évről évre erősebb. Sudár Bianka annak idején a Miss Balaton finalistájaként vált ismertté, most pedig közös jövőt terveznek az üzletemberrel.

Csuti és kedvese már tervezik a jövőt Fotó: Szabolcs László

Csuti és Bianka már a gyerekvállaláson gondolkodik

Korábban Bianka már leszögezte, hogy bár nincs itt az idő a gyerekvállalásra, de pár év múlva szeretnék bővíteni a családot, így egyértelmű, hogy szükség lesz gyerekszobára.

Így belevágtak közös otthonuk felújításába, hogy további helységek is helyet kapassanak. Csuti legutóbbi bejegyzésében megmutatta merre tartanak a munkálatok. Még a bútorokat is letakarták, hogy a munkások tudják a falat festeni.

Ez a felújítás egy remek ötlet volt

- írta Csuti, aki lehet bele sem gondolt mire vállalkozik, mert az egyik fotón a fejét fogja. Ezt nem hagyhatta ki Bianka sem, aki próbálta nyugtatni kedvesét.

Mindig nyugtasson a gondolat, hogy nem kell többet az arany falat nézni.

A Tények által kiszúrt poszthoz odafűzte Csuti válaszként Bianka kommentjére, hogy: „Még nem nyugtat”. A felújításhoz még Rubint Réka is kitartást kívánt.