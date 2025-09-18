RETRO RÁDIÓ

„Remek ötlet volt” - nagy kalandba vágott bele Csuti, minden az arcára van írva

A házban több gyerekszoba is lesz. Csuti és kedvese Sudár Bianka lehet most nagy fába vágták a fejszéjüket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.18. 15:00
Szabó András Csuti és kedvese Sudár Bianka, már lassan három éve alkotnak párt. Annak ellenére, hogy Bianka 13 évvel fiatalabb nála, kettejük kapcsolata évről évre erősebb. Sudár Bianka annak idején a Miss Balaton finalistájaként vált ismertté, most pedig közös jövőt terveznek az üzletemberrel.

Csuti és kedvese már tervezik a jövőt Fotó: Szabolcs László

Csuti és Bianka már a gyerekvállaláson gondolkodik

Korábban Bianka már leszögezte, hogy bár nincs itt az idő a gyerekvállalásra, de pár év múlva szeretnék bővíteni a családot, így egyértelmű, hogy szükség lesz gyerekszobára.

Így belevágtak közös otthonuk felújításába, hogy további helységek is helyet kapassanak. Csuti legutóbbi bejegyzésében megmutatta merre tartanak a munkálatok. Még a bútorokat is letakarták, hogy a munkások tudják a falat festeni.

Ez a felújítás egy remek ötlet volt

- írta Csuti, aki lehet bele sem gondolt mire vállalkozik, mert az egyik fotón a fejét fogja. Ezt nem hagyhatta ki Bianka sem, aki próbálta nyugtatni kedvesét.

Mindig nyugtasson a gondolat, hogy nem kell többet az arany falat nézni.

A Tények által kiszúrt poszthoz odafűzte Csuti válaszként Bianka kommentjére, hogy: „Még nem nyugtat”. A felújításhoz még Rubint Réka is kitartást kívánt.

 

