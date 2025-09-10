Nap mint nap kórházba jár Csuti: „Egy picit sírdogálok hazafelé, de otthon már nem lehet”

Bár Kulcsár Edina volt férje nem sűrűn számol be a családját érintő problémákról, most mégis kivételt tett. Csuti először mesélt arról, hogy az utóbbi időben miért kell folyton kórházba járnia.
Szabó András Csuti a Ki vagy te valójában? podcast vendége volt, ahol a munkája mellett a magánélete is szóba került. Bár az üzletember párkapcsolatában minden rendben, az utóbbi időben mégsem a boldogság és a nyugalom dominált a mindennapjaiban. Csuti a gyerekei miatt igyekszik folyton helyt állni, de mostanság a szüleinek is egyre nagyobb szüksége van rá, ami miatt állandóan aggódik.
Az üzletember sok nehézséggel szembesült mostanában, amikkel bár igyekszik megküzdeni, sokszor csak a miérteket keresi.
„Van egy csomó dolog, ami családon belül történt az elmúlt időszakban, de nyilván ahogy az embernek egyre idősebbek a rokonai, sajnos olyan dolgokkal is foglalkoznia kell, amik nem várt események. Erről nem beszéltem a social media felületeimen, mert nem szeretek róla mesélni, de nyilván vannak teendők, illetve extrább odafigyelést igénylő helyzetek” – kezdte a sztárapuka.
Gyerekként nagyon örülök, hogy 41 évesen tudok foglalkozni anyukámmal és apukámmal, és tudok segíteni nekik, amikor arra van szükségük. De azért sokszor nehéz, főleg az elmúlt időszakban, mert nagyon komoly dolgokon mentem keresztül, és nagyon sok minden még nem is ért véget. Sokszor keresem a választ, hogy miért történik ennyi minden velem ilyen rövid időn belül, és miért ennyire nagy horderejű dolgok, amikben helyt kell állni
– folytatta.
Csuti szüleiről ritkán oszt meg részleteket, de az köztudott, hogy nagyon szoros a kapcsolatuk, így különösen nehéz számára, hogy egyikőjük kórházba került.
Sokszor kontrasztos, hogy eljövök a gyerekek mellől tök nagy szülői boldogságban, aztán be kell mennem egy kórházba szomorú gyermekként, ahol egyébként nem lehetek szomorú, mert erőt kell adnom annak, aki ott van. Majd utána eljövök, egy picit sírdogálok hazafelé, de otthon már nem lehet, mert újra apa vagyok, este meg a szerelmemnek a párja, másnap reggel pedig emberek munkáltatója
– magyarázta.
„Mindezek ellenére tudok róla pozitívan beszélni, mert azoknak, amik történtek pozitív kimenetele lett, pontosabban a lehetőségek közül a pozitívabb jött be” – tette hozzá.
Kulcsár Edina exe azt is elárulta, hogy milyen most a viszonyuk és hogyan nevelik a közös kisfiukat és lányukat. Sőt, azt is elmesélte, hogy szerelme, Bianka hogyan tudott beilleszkedni a mozaikcsaládba.
„Tök jól működünk Edinával, meg tudjuk beszélni a gyerekekkel kapcsolatos dolgokat, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egész abszolút rendben van” – szögezte le.
Biusnak nyilván ezt tanulni kellett, mert nagyon hirtelen csöppent bele valamibe, ami nyilván még egy apának és egy anyának is nagyon nehéz a saját gyerekével, hát még máséval. De nagyon szépen halad ezzel az egésszel, azóta, hogy az iskolaévek után belecsöppent az életembe. Úgyhogy szépen összecsiszoltuk az életünket, azokban a dolgokban is megtaláltuk a közös nevezőt, ami neki nagyon fontos, meg ami nekem kihagyhatatlan
– árulta még el fiatal kedvesével kapcsolatban.
