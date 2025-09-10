Nap mint nap kórházba jár Csuti: „Egy picit sírdogálok hazafelé, de otthon már nem lehet”

Szabó András Csuti a Ki vagy te valójában? podcast vendége volt, ahol a munkája mellett a magánélete is szóba került. Bár az üzletember párkapcsolatában minden rendben, az utóbbi időben mégsem a boldogság és a nyugalom dominált a mindennapjaiban. Csuti a gyerekei miatt igyekszik folyton helyt állni, de mostanság a szüleinek is egyre nagyobb szüksége van rá, ami miatt állandóan aggódik.

Szabó András Csuti foglalkozása miatt olykor még este is dolgozik, miközben a gyerekeinek és szüleinek egyre nagyobb szüksége van rá (Fotó: Mediaworks Archív)

Az üzletember sok nehézséggel szembesült mostanában, amikkel bár igyekszik megküzdeni, sokszor csak a miérteket keresi.

„Van egy csomó dolog, ami családon belül történt az elmúlt időszakban, de nyilván ahogy az embernek egyre idősebbek a rokonai, sajnos olyan dolgokkal is foglalkoznia kell, amik nem várt események. Erről nem beszéltem a social media felületeimen, mert nem szeretek róla mesélni, de nyilván vannak teendők, illetve extrább odafigyelést igénylő helyzetek” – kezdte a sztárapuka.

Gyerekként nagyon örülök, hogy 41 évesen tudok foglalkozni anyukámmal és apukámmal, és tudok segíteni nekik, amikor arra van szükségük. De azért sokszor nehéz, főleg az elmúlt időszakban, mert nagyon komoly dolgokon mentem keresztül, és nagyon sok minden még nem is ért véget. Sokszor keresem a választ, hogy miért történik ennyi minden velem ilyen rövid időn belül, és miért ennyire nagy horderejű dolgok, amikben helyt kell állni

– folytatta.

Csuti édesanyja és édesapja miatt is aggódik nap mint nap, hiszen mostanság több egészségügyi problémára is fény derült (Fotó: Szabolcs László)

Csuti családja miatt folyamatosan erősnek mutatja magát

Csuti szüleiről ritkán oszt meg részleteket, de az köztudott, hogy nagyon szoros a kapcsolatuk, így különösen nehéz számára, hogy egyikőjük kórházba került.

Sokszor kontrasztos, hogy eljövök a gyerekek mellől tök nagy szülői boldogságban, aztán be kell mennem egy kórházba szomorú gyermekként, ahol egyébként nem lehetek szomorú, mert erőt kell adnom annak, aki ott van. Majd utána eljövök, egy picit sírdogálok hazafelé, de otthon már nem lehet, mert újra apa vagyok, este meg a szerelmemnek a párja, másnap reggel pedig emberek munkáltatója

– magyarázta.

„Mindezek ellenére tudok róla pozitívan beszélni, mert azoknak, amik történtek pozitív kimenetele lett, pontosabban a lehetőségek közül a pozitívabb jött be” – tette hozzá.