RETRO RÁDIÓ

"Ő az életem egyik legnagyobb ajándéka" - Megható képet osztott meg Csuti

Csuti tündéri képe láttán mindenki elolvadt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 08:30
Csuti megható gyermek

Megható bejegyzésben öntötte ki szívét Szabó András Csuti, akiből most a lánya hozta ki azokat az érzéseket, amiket nem tudott magában tartani. Az üzletember természetesen Kulcsár Edinától való válása után is aktívan kiveszi két gyermeke, Nina és Medox életében a részét, és sokszor elérzékenyül egy-egy nagyobb mérföldkőnél vagy akár csak a hétköznapokban is.

293A9522
Tündéri képet osztott meg lányáról Csuti / Fotó: Szabolcs László

Amikor ránézek tudom, hogy Ő az életem egyik legnagyobb ajándéka! A kislányom nemcsak a gyermekem, hanem a szívem egy darabja. Büszke vagyok és leszek rá minden pillanatban, amíg a szívem dobban.

- írta Instaram-oldalán Csuti.

A megható szöveghez pedig egy aranyos képet is mellékelt Csuti, amin éppen kézen fogva sétálnak a kis Ninával – az alább megtekinthető fotóhoz egy szívecskés szemű, boldog hangulatjelet kommentelt Schobert Norbi szeretett felesége, Rubint Réka.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu