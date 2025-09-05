"Ő az életem egyik legnagyobb ajándéka" - Megható képet osztott meg Csuti

Csuti tündéri képe láttán mindenki elolvadt.
Megható bejegyzésben öntötte ki szívét Szabó András Csuti, akiből most a lánya hozta ki azokat az érzéseket, amiket nem tudott magában tartani. Az üzletember természetesen Kulcsár Edinától való válása után is aktívan kiveszi két gyermeke, Nina és Medox életében a részét, és sokszor elérzékenyül egy-egy nagyobb mérföldkőnél vagy akár csak a hétköznapokban is.
Amikor ránézek tudom, hogy Ő az életem egyik legnagyobb ajándéka! A kislányom nemcsak a gyermekem, hanem a szívem egy darabja. Büszke vagyok és leszek rá minden pillanatban, amíg a szívem dobban.
- írta Instaram-oldalán Csuti.
A megható szöveghez pedig egy aranyos képet is mellékelt Csuti, amin éppen kézen fogva sétálnak a kis Ninával – az alább megtekinthető fotóhoz egy szívecskés szemű, boldog hangulatjelet kommentelt Schobert Norbi szeretett felesége, Rubint Réka.
