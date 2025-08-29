„Felháborító!” Csuti mindent megtett, a végén mégis csak kinevették

Az üzletember, Szabó András Csuti korábban az egykori szépségkirálynő, Kulcsár Edina férjeként vált ismertté, akivel két közös gyermekük született: Medox és Nina.

Barátnője, Sudár Bianka oldalán talált rá ismét a boldogságra Csuti / Fotó: Mediaworks archív

Habár valamikor valódi álompárnak számították, az üzletember és a sztáranyuka idővel eltávolodtak egymástól, majd végül a válás mellett döntöttek. Mára már mindketten továbbléptek: míg Edina a rapper Varga Márk, avagy G.w.M felesége lett, akitől szintúgy két gyereke van, Amara és Dion, addig Csuti a barátnője, Sudár Bianka oldalán talált rá ismét a boldogságra. Egy dolog azonban nem változott: továbbra is a gyermekeik állnak az első helyen mindkettejüknél, így mindent megtesznek annak érdekében, hogy egyformán kivegyék a részüket Medox és Nina neveléséből.

A minap Csuti a barátnőjével és még néhány barátjukkal ruccant ki: a közösségi médiában megjelent fotókon az látható, amint az üzletember egy teraszon próbálja lefényképezni a kedvesét és a másik két hölgyet, meglehetősen érdekes testtartásban, ám elmondása szerint az erőfeszítéseit mégsem értékelték kellőképpen.

Mindent megtettem egy jó képért, de kinevettek a csajok. Felháborító, komolyan mondom!

– „fakadt ki” – természetesen csak poénból – az üzletember a képeket tartalmazó Instagram-posztjában, ahol szerencsére akadt, aki viszont elismerését fejezte ki neki.

A legnagyobb vagy, bátyám!

– írta a kommentelő, és amire Csuti azt válaszolta:

Legalább te értékeled, tesikém, az erőfeszítéseimet!

Mutatjuk is a fényképeket!