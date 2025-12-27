RETRO RÁDIÓ

Feketébe borult Tolvai Reni oldala: szeretett barátját gyászolja az énekesnő

Hatalmas veszteség érte Tolvai Renit.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.27. 06:45
szomorú hír Tolvai Reni gyász

Tolvai Reni igen aktív életet folytat a közösségi oldalán, ahol a merész tartalmai mellett a legújabb projektjeibe is örömmel nyújt betekintést a rajongóinak. Nemrég azonban egy szomorú hírrel jelentkezett: mint kiderült, a kutyusa, Luxi, 14 év után az örök vadászmezőkre távozott.

megasztár
Szomorú hírt osztott meg Tolvai Reni / Fotó: KOVÁCS PÉTER

Búcsúzik Tolvai Reni

Elviselhetetlen fájdalommal a szívünkben szeretném nektek is elmondani hogy tegnap éjjel imádott kis Luxi átsétált a szivárványhídon. Tudom, mennyire szerettétek ti is őt és aggódtatok érte, köszönöm a sok érdeklődő üzenetet és jókívánságokat. A kis szíve nem bírta már, régóta küzdünk a szívbetegségével és tegnapig ez nagyon jól működött, tegnap viszont már nem volt jól és kérte a szemeivel, hogy segítsünk. Nagyon nagy a csend és fájdalom, amit maga után hagyott, nagyon nehéz lesz ez. 14 év a legszebb szívű legboldogabb kiskutyámmal. Úgy szerettük és szeretjük, mint embert képtelenség lenne. Köszönöm a fantasztikus orvosoknak, akik mindent megtettek Luxiért, nagyon hálás vagyok, hogy karácsonykor is útbaigazítást kaptam

- írta meg az Instagram-oldalán az énekesnő, aki minden most érzett fájdalma dacára hálás azokért a boldog évekért, amelyek megadattak neki a kutyusával.

Köszönöm Luxi ezt a 14 évet, csodálatos utat neked, biztos vagyok benne, hogy a lépcső tetején apu várt téged es újra együtt vagytok. Nekünk most pokoli, de neki remélem hogy nagyon jó ott. Szeretünk örökre

- tette hozzá Reni, aki ezután feketére változtatta a profilképét a közösségi oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu