Feketébe borult Tolvai Reni oldala: szeretett barátját gyászolja az énekesnő

Tolvai Reni igen aktív életet folytat a közösségi oldalán, ahol a merész tartalmai mellett a legújabb projektjeibe is örömmel nyújt betekintést a rajongóinak. Nemrég azonban egy szomorú hírrel jelentkezett: mint kiderült, a kutyusa, Luxi, 14 év után az örök vadászmezőkre távozott.

Szomorú hírt osztott meg Tolvai Reni / Fotó: KOVÁCS PÉTER

Búcsúzik Tolvai Reni

Elviselhetetlen fájdalommal a szívünkben szeretném nektek is elmondani hogy tegnap éjjel imádott kis Luxi átsétált a szivárványhídon. Tudom, mennyire szerettétek ti is őt és aggódtatok érte, köszönöm a sok érdeklődő üzenetet és jókívánságokat. A kis szíve nem bírta már, régóta küzdünk a szívbetegségével és tegnapig ez nagyon jól működött, tegnap viszont már nem volt jól és kérte a szemeivel, hogy segítsünk. Nagyon nagy a csend és fájdalom, amit maga után hagyott, nagyon nehéz lesz ez. 14 év a legszebb szívű legboldogabb kiskutyámmal. Úgy szerettük és szeretjük, mint embert képtelenség lenne. Köszönöm a fantasztikus orvosoknak, akik mindent megtettek Luxiért, nagyon hálás vagyok, hogy karácsonykor is útbaigazítást kaptam

- írta meg az Instagram-oldalán az énekesnő, aki minden most érzett fájdalma dacára hálás azokért a boldog évekért, amelyek megadattak neki a kutyusával.

Köszönöm Luxi ezt a 14 évet, csodálatos utat neked, biztos vagyok benne, hogy a lépcső tetején apu várt téged es újra együtt vagytok. Nekünk most pokoli, de neki remélem hogy nagyon jó ott. Szeretünk örökre

- tette hozzá Reni, aki ezután feketére változtatta a profilképét a közösségi oldalán.