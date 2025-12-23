Tolvai Reni szőrös lábakkal pózol az Instagramon – Ezt neked is látnod kell!

Tolvai Reni az a típusú előadó, aki sosem elégszik meg az átlagossal. Az énekesnő karrierje során többször bebizonyította, hogy nem fél kilógni a sorból, sőt kifejezetten élvezi, ha beszélnek róla. A merész ruhák, a karakteres sminkek és a váratlan ötletek nála már-már védjegynek számítanak. Most azonban egy olyan megjelenéssel rukkolt elő, amely még a sokat látott követőit is meglepte.

Tolvai Reni dögös képekkel bombázza a rajongóit (Fotó: Tolvai Reni/Instagram)

Tolvai Reni karácsonyi szettje

A friss Instagram-videón az énekesnő fekete, fűzős felsőben áll a kamera elé, magabiztosan, enyhén sejtelmes mosollyal. A tekintet azonban gyorsan lejjebb vándorol, és ekkor jön a döbbenet: Tolvai Reni lábai szokatlanul szőrösek. A kommentelők egy része már itt elvesztette a fonalat, és azon kezdett tanakodni, vajon mi történt az énekesnővel.

A nagy leleplezés: Nem az, aminek látszik

Néhány másodperccel később azonban összeáll a kép. A rikító zöld, bozontos nadrág, a masnis haj és az egész játékos hangulat elárulja, hogy bizony egy Grincs ihlette jelmezről van szó. Tolvai Reni láthatóan lubickol a szerepben, és egy pillanatra sem próbálja komolyan venni magát. Inkább azt üzeni: néha igenis belefér egy kis bolondozás.

Tolvai Reni énekesnő Grincsként is szexi (Fotó: Tolvai Reni/Instagram)

Vicces, vagy már túl sok?

A rajongók természetesen nem hagyták szó nélkül a látottakat. Volt, aki hangosan nevetett, mások szerint zseniális az ötlet, és végre egy sztár, aki nem veszi túl komolyan magát.

Szexi és vicces, hát kell ennél több?

Akadtak azonban olyanok is, akik túlzásnak érezték a szőrös lábakat és a kihívó pózolást, szerintük ez már inkább provokáció, mint humor.

Mindenről kell már poszt, ez aztán ünnepi lett, a Grincs is más már, mint régen...

A vita pillanatok alatt fellángolt, és a médiaoldalak igazi csatatérré változtak.

Egy biztos: Tolvai Renáta újra elérte a célját

Akárhogy is nézzük, Tolvai Reni ismét pontosan tudta, hogyan kell felkavarni az állóvizet. Egyetlen videó elég volt ahhoz, hogy újra róla beszéljen mindenki, és napokig pörögjön a téma a közösségi oldalakon.

Hogy vicces volt vagy már túl sok, azt mindenki döntse el maga – az viszont biztos, hogy az énekesnő megint mindenkit emlékeztetett rá: unalmas pillanat vele egyszerűen nem létezik.