Lehetetlenség máshova nézni: brutál popsit villantott Tolvai Reni

Tolvai Reni igen aktív a közösségi oldalán. Legutóbb a nemrégiben megjelent daláról mutatott különböző látványos tartalmakat. Ám ezúttal egy igen különleges, ugyanakkor tőle egyáltalán nem távolálló poszttal jelentkezett.

Tolvai Reni formás popsit villantott Fotó: Végh István

Megmutatta formás fenekét Tolvai Reni

A csinos énekesnő ugyanis most egy igen bevállalós fotót osztott meg az Instagram-oldalán. A képen az látható, ahogy Tolvai Reni ruhája felcsúszik és kivillan alóla a formás popsija. Nem véletlen, hogy az énekesnő ezt a fotót választotta, hiszen ennek köszönhetően mindenki megjegyzi majd, hogy mikor és hol lesznek a decemberi koncertjei...

A bejegyzésre rengeteg kedvelés érkezett a rajongóktól, de a hozzászólók sem fukarkodtak a dicsérő kommentekkel.