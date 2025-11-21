Lehetetlenség máshova nézni: brutál popsit villantott Tolvai Reni
Egyúttal egy nagy bejelentéssel is érkezett az énekesnő.
Tolvai Reni igen aktív a közösségi oldalán. Legutóbb a nemrégiben megjelent daláról mutatott különböző látványos tartalmakat. Ám ezúttal egy igen különleges, ugyanakkor tőle egyáltalán nem távolálló poszttal jelentkezett.
Megmutatta formás fenekét Tolvai Reni
A csinos énekesnő ugyanis most egy igen bevállalós fotót osztott meg az Instagram-oldalán. A képen az látható, ahogy Tolvai Reni ruhája felcsúszik és kivillan alóla a formás popsija. Nem véletlen, hogy az énekesnő ezt a fotót választotta, hiszen ennek köszönhetően mindenki megjegyzi majd, hogy mikor és hol lesznek a decemberi koncertjei...
A bejegyzésre rengeteg kedvelés érkezett a rajongóktól, de a hozzászólók sem fukarkodtak a dicsérő kommentekkel.
