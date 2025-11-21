RETRO RÁDIÓ

Lehetetlenség máshova nézni: brutál popsit villantott Tolvai Reni

Egyúttal egy nagy bejelentéssel is érkezett az énekesnő.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.21. 14:00
szexi popsi Tolvai Reni villantás fenék

Tolvai Reni igen aktív a közösségi oldalán. Legutóbb a nemrégiben megjelent daláról mutatott különböző látványos tartalmakat. Ám ezúttal egy igen különleges, ugyanakkor tőle egyáltalán nem távolálló poszttal jelentkezett.

Tolvai Reni
Tolvai Reni formás popsit villantott Fotó: Végh István

Megmutatta formás fenekét Tolvai Reni

A csinos énekesnő ugyanis most egy igen bevállalós fotót osztott meg az Instagram-oldalán. A képen az látható, ahogy Tolvai Reni ruhája felcsúszik és kivillan alóla a formás popsija. Nem véletlen, hogy az énekesnő ezt a fotót választotta, hiszen ennek köszönhetően mindenki megjegyzi majd, hogy mikor és hol lesznek a decemberi koncertjei...

A bejegyzésre rengeteg kedvelés érkezett a rajongóktól, de a hozzászólók sem fukarkodtak a dicsérő kommentekkel.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
