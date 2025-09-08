Így sikerültek a sztárcsemeték első napjai: Kulcsár Edina, Széphalmi Juliska és Szögeczki Ági kisfia is megkezdte az iskolát

Szeptember beköszöntével nemcsak a hétköznapi családokban kezdődött el a nagy rohanás, hanem a sztárvilágban is. A híres anyukák idén is megosztották élményeiket arról, hogyan indult gyermekeiknek a tanév vagy éppen az ovi első napja. A posztokból és vallomásokból kiderül: a büszkeség mellett rengeteg meghatódottság és egy kis szorongás is kíséri a suli- és ovikezdést. Mutatjuk a büszke anyukákat: Kulcsár Edina, Széphalmi Juliska, Szögeczki Ági és még mások.

Kulcsár Edina legidősebb gyermeke, Medox idén kezdi az első osztályt (Fotó: Instagram)

Kulcsár Edina, Szögeczki Ági, Szabó Zsófi így köszöntették az iskolakezdést:

Kulcsár Edina kisfia is iskolás lett, bár ő nem írt hosszú posztot a tanévkezdésről. A közösségi oldalán inkább közös élményeket mutat meg, amelyekből látszik: a család összetartó, sokat nevetnek együtt. Edina számára a suli nemcsak tankönyveket és házi feladatokat jelent, hanem lehetőséget is arra, hogy még több közös élményt szerezzenek a gyerekekkel.

Szögeczki Ági kisfia már a hatodik osztályt kezdte meg, de a posztjából kiderült, hogy nem sok kedve volt az idei iskolához. „Attól tartok, kemény évünk lesz” – írta Ági, aki őszintén beszélt arról is, hogy fia kiskamaszkorba lépett, és bizony pszichológus segítségét is igénybe kellett venniük.

Bevallom, én kikértem egy gyerekpszichológus segítségét is Patrick viselkedésével kapcsolatban, és mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy tegye ugyanezt, ha hasonló problémákkal küzd, mint én

Szabó Zsófi kisfia, Mendel az első osztályt kezdte, és az édesanya bevallotta, hogy talán ő izgult a legjobban az iskolakezdés előtt.

Hirtelen nem is tudom, mihez kezdjek az első iskolai napon

– írta a közösségi oldalán. A ház csendje, miközben a gyerkőc órákon át a padban ül, sok édesanyának ismerős érzés lehet.

Horváth Éva balesete után sokat küzd, mellette próbál ott lenni mindig gyermekeinek (Fotó: Instagram)

Az óvodások életében is nagy mérföldkő a szeptember. Horváth Éva kisebbik fia, Alex most kezdte az ovit. Az édesanya elárulta: az elmúlt hét évét a folyamatos nevelés töltötte ki, így most, hogy a napjai felszabadulnak, új terveket, munkát és kihívásokat keres. Mégis megható pillanatként élte meg, amikor csemetéje először lépte át az óvoda kapuját.