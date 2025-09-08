Így sikerültek a sztárcsemeték első napjai: Kulcsár Edina, Széphalmi Juliska és Szögeczki Ági kisfia is megkezdte az iskolát

Elkezdődött az iskola és az óvoda, a hazai sztáranyukák pedig nem titkolták megható érzéseiket. Szögeczki Ági kisfia már hatodikos, Szabó Zsófi pedig az elsős kis Mendelt engedte először a padba. Horváth Éva és Kunu Márió gyermeke most lépett be az óvodába, míg Kulcsár Edina kisfia iskolás lett, Széphalmi Juliska csemetéje pedig már harmadikos.
Szeptember beköszöntével nemcsak a hétköznapi családokban kezdődött el a nagy rohanás, hanem a sztárvilágban is. A híres anyukák idén is megosztották élményeiket arról, hogyan indult gyermekeiknek a tanév vagy éppen az ovi első napja. A posztokból és vallomásokból kiderül: a büszkeség mellett rengeteg meghatódottság és egy kis szorongás is kíséri a suli- és ovikezdést. Mutatjuk a büszke anyukákat: Kulcsár Edina, Széphalmi Juliska, Szögeczki Ági és még mások.
Kulcsár Edina kisfia is iskolás lett, bár ő nem írt hosszú posztot a tanévkezdésről. A közösségi oldalán inkább közös élményeket mutat meg, amelyekből látszik: a család összetartó, sokat nevetnek együtt. Edina számára a suli nemcsak tankönyveket és házi feladatokat jelent, hanem lehetőséget is arra, hogy még több közös élményt szerezzenek a gyerekekkel.
Szögeczki Ági kisfia már a hatodik osztályt kezdte meg, de a posztjából kiderült, hogy nem sok kedve volt az idei iskolához. „Attól tartok, kemény évünk lesz” – írta Ági, aki őszintén beszélt arról is, hogy fia kiskamaszkorba lépett, és bizony pszichológus segítségét is igénybe kellett venniük.
Bevallom, én kikértem egy gyerekpszichológus segítségét is Patrick viselkedésével kapcsolatban, és mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy tegye ugyanezt, ha hasonló problémákkal küzd, mint én
Szabó Zsófi kisfia, Mendel az első osztályt kezdte, és az édesanya bevallotta, hogy talán ő izgult a legjobban az iskolakezdés előtt.
Hirtelen nem is tudom, mihez kezdjek az első iskolai napon
– írta a közösségi oldalán. A ház csendje, miközben a gyerkőc órákon át a padban ül, sok édesanyának ismerős érzés lehet.
Az óvodások életében is nagy mérföldkő a szeptember. Horváth Éva kisebbik fia, Alex most kezdte az ovit. Az édesanya elárulta: az elmúlt hét évét a folyamatos nevelés töltötte ki, így most, hogy a napjai felszabadulnak, új terveket, munkát és kihívásokat keres. Mégis megható pillanatként élte meg, amikor csemetéje először lépte át az óvoda kapuját.
Hasonló izgalmakon megy keresztül Kunu Márió, akinek kisfia szintén most kezdte az óvodát. Márió régóta hangsúlyozza, mennyire fontos számára, hogy gyermeke szeretetteljes közegben nőjön fel, ahol megtanulja a közösségi élet alapjait. Az első ovis nap ezért nemcsak a gyerek, hanem az egész család életében mérföldkő.
Széphalmi Juliska kisfia, Lacika már rutinosabb: idén a harmadik osztályt kezdte meg. Az édesanya azonban jól emlékszik, mennyi aggodalommal járt két éve az első becsengetés. Akkor arról mesélt, mennyire izgult, hogyan fogja venni kisfia az akadályokat, és milyen iskolát válasszanak. Most viszont büszkén osztotta meg: Lacika sikerrel vette az első osztályos kihívásokat, és azóta is remekül helytáll.
A sztárok vallomásai alapján kiderül: legyen szó hatodikosról, elsős kisdiákról vagy éppen ovisról, minden szülő ugyanazokat az érzéseket éli át. Büszkeség, meghatottság és néha könnyek is kísérik az első napokat. Ezek a pillanatok pedig épp attól értékesek, hogy minden családban, legyen az hétköznapi vagy híres, hasonlóan zajlanak.
A sztárcsemeték új kalandja tehát nemcsak róluk, hanem a szüleikről is szól: arról, hogyan tanulnak ők is elengedni, támogatni és bízni abban, hogy gyermekeik a lehető legjobb úton járnak.
