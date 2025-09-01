„Hihetetlen! Szavakba sem lehet foglalni, amiket most érzek!”: Kulcsár Edina örömkönnyekben tört ki!

Az egykori szépségkirálynő büszkén osztotta meg a nagy hírt követőivel.
Kulcsár Edina életében meghatározó mérföldkő érkezett, mivel legidősebb gyermeke Medox, immár kisiskolás lett idén szeptembertől. Az egykori szépségkirálynő büszke anyukaként osztotta meg a nagy hírt követőivel a közösségi oldalán.
Edina életében az elmúlt években rengeteg változás történt, mivel négygyermekes anyukaként igazi nagycsaládosként éli mindennapjait, és gyakran oszt meg meghitt családi pillanatokat követőivel. Most azonban egyértelműen Medox van a középpontban, hiszen az iskolakezdés minden gyermek és szülő számára felejthetetlen élmény.
Úristeeeeen! Iskolás lett a kisfiam!
Hihetetlen! Szavakba sem lehet foglalni amiket most érzek!
Végtelenül büszke anyuka vagyok!
– írja Instagram-bejegyzéséhez a szépséges sztáranyuka.
A hozzászólásokban követők és rajongók egyaránt sok sikert kívántak Medoxnak az új életszakaszhoz. Sokan kiemelték, milyen nagyfiúvá cseperedett, és milyen büszkék lehetnek rá a szülei.
