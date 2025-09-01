„Hihetetlen! Szavakba sem lehet foglalni, amiket most érzek!”: Kulcsár Edina örömkönnyekben tört ki!

Kulcsár Edina életében meghatározó mérföldkő érkezett, mivel legidősebb gyermeke Medox, immár kisiskolás lett idén szeptembertől. Az egykori szépségkirálynő büszke anyukaként osztotta meg a nagy hírt követőivel a közösségi oldalán.

Kulcsár Edina legidősebb gyermeke, Medox idén kezdi az első osztályt Fotó: Mediaworks-archív

Kulcsár Edina nagyon büszke kisfiára

Edina életében az elmúlt években rengeteg változás történt, mivel négygyermekes anyukaként igazi nagycsaládosként éli mindennapjait, és gyakran oszt meg meghitt családi pillanatokat követőivel. Most azonban egyértelműen Medox van a középpontban, hiszen az iskolakezdés minden gyermek és szülő számára felejthetetlen élmény.

Úristeeeeen! Iskolás lett a kisfiam!

Hihetetlen! Szavakba sem lehet foglalni amiket most érzek!

Végtelenül büszke anyuka vagyok!

– írja Instagram-bejegyzéséhez a szépséges sztáranyuka.

A hozzászólásokban követők és rajongók egyaránt sok sikert kívántak Medoxnak az új életszakaszhoz. Sokan kiemelték, milyen nagyfiúvá cseperedett, és milyen büszkék lehetnek rá a szülei.

