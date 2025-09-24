RETRO RÁDIÓ

Otthon Start program: Csuti szerint is hatalmas lehetőség

Sokan, nagyon sokan várták már a szeptember 1-jét, amikor is elindult az első lakásuk megvásárlása előtt állók támogatására életre hívott, egyedülállóan alacsony, fix kamatozású lakáshitel-konstrukció. Szabó András Csuti remek lehetőségnek tartja az Otthon Start program elindulását, hiszen közvetlen környezetében is látja, mekkora segítséget jelent.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 15:06
Módosítva: 2025.09.24. 15:44
Szabó András Csuti Otthon Start Program lakás hitel

Szabó András Csuti jól emlékszik a bő 20 évvel ezelőtti időkre, amikor erejét megfeszítve, két munkahelyen is dolgozott azért, hogy be tudja fizetni az első lakásához szükséges önerőt, és felvehesse a svájci frank alapú hitelt, ami számára is csapdának bizonyult. A népszerű műsorvezető-üzletember többek között éppen a saját tapasztalatai okán mondja, hogy a szeptember 1-je óta elérhető Otthon Start program hatalmas lehetőség azok számára, akik mostanában vagy a közeljövőben terveznek első, saját lakást vásárolni.

Szabó András Csuti testvére is felveszi az Otthon Start programmal elérhető három százalékos lakáshitelt.
Szabó András Csuti családjában is segít az Otthon Strat program (Fotó: Máté Krisztián)

Szabó András Csuti pontosan tudja, mekkora segítséget jelent az Otthon Start program

Amikor bejelentették, hogy szeptembertől bevezetik a fix kamatozású, három százalékos lakáshitelt, amihez ráadásul elég a tíz százalékos önrész, azonnal eszembe jutott a fiatal felnőtt önmagam.” 

Huszonhárom vagy huszonnégy éves voltam, amikorra a nagyszüleim segítségével és két munkahelyen dolgozva összejött a beugró egy lakáshitelre.

„Akkoriban a svájci frank alapú hitel volt az egyetlen megoldás számomra, hiszen sem a forint-, sem az euróalapú hitelhez nem volt elég az összjövedelmem. Majd, ahogy olyan sokan, én is belekerültem abba a bizonyos hitelcsapdába, amiből végül a kormány mentett ki azzal, hogy száznyolcvan forintban fixálta az árfolyamot, így sikerült végtörlesztenem úgy, hogy nem csak a saját megtakarításaim, de a családtagjaimé is belement” – kezdte a 3 százalékos lakáshitellel kapcsolatban Csuti.

Az Otthon Start program sokaknak nagy segítség (Illusztráció: MT.PHOTOSTOCK /  Shutterstock )

„Amit ez a forintalapú és fix kamatozású hitel tud, az több mint zseniális”

Az üzletember-influenszer tehát keményen megküzdött az első saját lakásáért, így kifejezetten örül annak, hogy a húga előtt kiváló lehetőség nyílt meg szeptember 1-jével. „Nyilván engem közvetlenül már nem érint a három százalékos lakáshitel, de közvetve nagyon is. A húgom számára ugyanis jó lehetőség. Ő ráadásul az egészségügyben dolgozik, így további kedvezményekre is jogosult. Ha jól tudom, évi 1 millió forint további támogatást kaphat majd, mint közalkalmazott. Szóval szerintem, amit ez a forintalapú és fix kamatozású hitel tud, az több mint zseniális. De természetesen csak azok számára, akik megfelelnek az egyébként igen tágra szabott feltételrendszernek”fogalmazott Szabó András Csuti.


 

 

