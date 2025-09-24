Otthon Start program: Csuti szerint is hatalmas lehetőség

Sokan, nagyon sokan várták már a szeptember 1-jét, amikor is elindult az első lakásuk megvásárlása előtt állók támogatására életre hívott, egyedülállóan alacsony, fix kamatozású lakáshitel-konstrukció. Szabó András Csuti remek lehetőségnek tartja az Otthon Start program elindulását, hiszen közvetlen környezetében is látja, mekkora segítséget jelent.
Szabó András Csuti jól emlékszik a bő 20 évvel ezelőtti időkre, amikor erejét megfeszítve, két munkahelyen is dolgozott azért, hogy be tudja fizetni az első lakásához szükséges önerőt, és felvehesse a svájci frank alapú hitelt, ami számára is csapdának bizonyult. A népszerű műsorvezető-üzletember többek között éppen a saját tapasztalatai okán mondja, hogy a szeptember 1-je óta elérhető Otthon Start program hatalmas lehetőség azok számára, akik mostanában vagy a közeljövőben terveznek első, saját lakást vásárolni.
„Amikor bejelentették, hogy szeptembertől bevezetik a fix kamatozású, három százalékos lakáshitelt, amihez ráadásul elég a tíz százalékos önrész, azonnal eszembe jutott a fiatal felnőtt önmagam.”
Huszonhárom vagy huszonnégy éves voltam, amikorra a nagyszüleim segítségével és két munkahelyen dolgozva összejött a beugró egy lakáshitelre.
„Akkoriban a svájci frank alapú hitel volt az egyetlen megoldás számomra, hiszen sem a forint-, sem az euróalapú hitelhez nem volt elég az összjövedelmem. Majd, ahogy olyan sokan, én is belekerültem abba a bizonyos hitelcsapdába, amiből végül a kormány mentett ki azzal, hogy száznyolcvan forintban fixálta az árfolyamot, így sikerült végtörlesztenem úgy, hogy nem csak a saját megtakarításaim, de a családtagjaimé is belement” – kezdte a 3 százalékos lakáshitellel kapcsolatban Csuti.
Az üzletember-influenszer tehát keményen megküzdött az első saját lakásáért, így kifejezetten örül annak, hogy a húga előtt kiváló lehetőség nyílt meg szeptember 1-jével. „Nyilván engem közvetlenül már nem érint a három százalékos lakáshitel, de közvetve nagyon is. A húgom számára ugyanis jó lehetőség. Ő ráadásul az egészségügyben dolgozik, így további kedvezményekre is jogosult. Ha jól tudom, évi 1 millió forint további támogatást kaphat majd, mint közalkalmazott. Szóval szerintem, amit ez a forintalapú és fix kamatozású hitel tud, az több mint zseniális. De természetesen csak azok számára, akik megfelelnek az egyébként igen tágra szabott feltételrendszernek” – fogalmazott Szabó András Csuti.
