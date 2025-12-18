RETRO RÁDIÓ

Ez nem szerencse: csillagjegyed titokban alakítja a legnagyobb pénzügyi hibáidat

Azt hiszed, te vagy a pénztárcád ura? Gondold át újra – lehet, hogy a csillagjegyed diktálja a pénzügyi baklövéseidet anélkül, hogy észrevennéd.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.18. 12:30
csillagjegy Rák csillagjegy Kos csillagjegy asztrológia

Akár szkeptikus vagy, akár titokban a Merkúr retrográd mozgását hibáztatod a múlt havi túlárazott online vásárlási rohamért, itt az ideje, hogy felpillants a csillagokra – és a bankszámlakivonataidra. Az asztrológia szerint minden csillagjegyhez megvannak a maga hajlamai, beleértve azokat is, amelyek meghatározzák a pénzügyeid kezelését. Négy csillagjegy számára különösen kritikus, hogy mikor hatalmasodik el rajta állatövi jegyének tulajdonsága - és rondít bele pénzügyi elképzeléseibe.

Lehet, hogy a csillagjegyed diktálja a pénzügyi baklövéseidet anélkül, hogy észrevennéd.  Fotó: Cinemanikor /  Shutterstock

A csillagjegyek leggyakoribb pénzügyi baklövései

Kos

A türelmetlenségükről és a gyors cselekvés iránti vágyukról ismert Kos szülöttei gyakran hoznak elhamarkodott pénzügyi döntéseket. Előfordulhat, hogy alapos kockázatelemzés nélkül fektetnek be egy vállalkozásba, vagy impulzív módon vásárolnak részvényeket – lényegében a Wall Street-i „fogd a söröm” megfelelője. Gyorsaságuk káprázatos lehet, de néha bölcs dolog hagyni leülepedni a port, mielőtt lehúznánk a hitelkártyánkat.

Bika

A Bikák közismerten kerülik a kockázatokat. Óvatos hozzáállásuk csodákra képes az ingatag időkben, de túlzott körültekintésük nyílt kockázatkerülésbe csaphat át, ami visszafogja a pénzügyi növekedést. Gyakran elszalasztják a kínálkozó lehetőséget, mert egy kicsit túl fényesnek vagy szokatlannak tűnt.

Ikrek

Az Ikrek jegyűek gyakran egyik tervről a másikra ugrálnak anélkül, hogy igazán elköteleződnének. Ez a következetesség hiánya megnehezíti a tartós pénzügyi stabilitást, és azt jelenti, hogy ritkán látják egy kitartóbb megközelítés gyümölcsét.

Rák

Amikor az érzelem felülírja a logikát, akkor a Rák jellegzetes hibájára bukkanunk. Az érzelmekre épülő döntéshozatal arra késztetheti őket, hogy olyan projektekbe fektessenek be, amelyekben jól érzik magukat az érintett emberekkel kapcsolatban, ahelyett, hogy a szilárd pénzügyi alapokra hagyatkoznának. Néha a szív becsaphatja a pénztárcát.

(via)

 

