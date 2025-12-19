„Igyekszem a jó oldalát látni” – Hódi Pamela hatalmas bejelentést tett

Hódi Pamela hatalmas bejelentést tett, még ő sem gondolta volna, hogy egy nap idáig eljut.

Hódi Pamela TikTok csatornát indított – Fotó: Gáll Regina / Metropol

Pamela ezúttal nemcsak a követőinek, hanem saját magának is nagy ajándékot adott: hivatalosan is elindította TikTok-csatornáját.

Nagyjából egy évet gondolkoztam ezen a döntésemen. Úgy döntöttem, hogy a mai nappal elindítom a TikTok-oldalam

– árulta el.

A sztáranyuka nem akármilyen csatornát indított, külön fiókot szánt divat- és lakberendezési tanácsainak. Ezeket a tartalmakat ő maga is szívesen nézi, így úgy gondolta, olyasmit gyárt, amit ő is élvez.

Elmondta, igyekszik megbarátkozni a TikTokkal, hiszen eddig messze állt tőle, de nem kérdés, hogy nem kell sok idő ahhoz, hogy felvegye a fonalat.

Igyekszem a jó oldalát látni, és megfogni azt, ami motiváló, illetve ajánlás vagy tanács lehet másoknak

– írta.

Pamela, akinek már most is szép közössége van Instagramon, elmondta, nagyon reméli, hogy TikTok-csatornája sem lesz más. Elképzelhető, hogy sütős-főzős tartalmak is felkerülnek majd, a gyártást pedig már el is kezdte, több videót is posztolt kezdésképpen.

Hódi Pamela TikTok-csatornát indított