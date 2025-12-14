"Kicsit megfáradt anya" - Hódi Pamela gyermeke beteg lett
Aggodalommal teli pillanatokat osztott meg. Hódi Pamela két sztorit is közzétett: az egyikből kiderül, hogy gyermeke, Via beteg.
Hódi Pamela új Instagram-sztoriban jelentkezett be. 39.9 fokos láza van a gyermekének, Viának. Ő pedig érthető módon kimerült és fáradt. Legnagyobb kívánsága most az, hogy minél hamarabb jobban legyen aprócska gyermeke.
Hódi Pamela a közösségi oldalán osztotta meg követőivel, hogy nehéz napokon vannak túl, mivel egyik gyermeke megbetegedett. Két képet is közzétett sztoriban, amelyek sokat elárulnak az elmúlt időszak megpróbáltatásairól. Ráadásul Pamela egyedül neveli a gyermekeket, Bencével való szakítása óta, ami mégjobban megnehezíti a dolgokat.
Hódi Pamela posztjai nem a tökéletességet, hanem a valóságot közvetítik
Pamela sztoriban közzétett fotóján látni, hogy arcán tükröződik a fáradtság és a kimerültség, amelyet a gyermek melletti virrasztás okozhatott. Sok édesanya számára ismerős lehet az érzés, amikor minden energiájukat gyermekük gyógyulására fordítják.
39.9 lázzal egész nap feküdt, szegénykémnek nagyon fáj a fejecskéje, úgyhogy egyfolytában masszírozom neki. Szerencsére gyümölcsöt megeszi és sokat is iszik
– írta a sztoriban Pamela.
Kicsit megfáradt anya. Mondanám, hogy de jó, nap végéhez értünk... de igazából jelenleg teljesen mindegy
– írta a sztorihoz Pamela.
