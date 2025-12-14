"Kicsit megfáradt anya" - Hódi Pamela gyermeke beteg lett

Hódi Pamela új Instagram-sztoriban jelentkezett be. 39.9 fokos láza van a gyermekének, Viának. Ő pedig érthető módon kimerült és fáradt. Legnagyobb kívánsága most az, hogy minél hamarabb jobban legyen aprócska gyermeke.

Hódi Pamela őszinte, megrázó sztorit osztott meg

Fotó: Gáll Regina / Metropol

Hódi Pamela a közösségi oldalán osztotta meg követőivel, hogy nehéz napokon vannak túl, mivel egyik gyermeke megbetegedett. Két képet is közzétett sztoriban, amelyek sokat elárulnak az elmúlt időszak megpróbáltatásairól. Ráadásul Pamela egyedül neveli a gyermekeket, Bencével való szakítása óta, ami mégjobban megnehezíti a dolgokat.

Hódi Pamela posztjai nem a tökéletességet, hanem a valóságot közvetítik

Pamela sztoriban közzétett fotóján látni, hogy arcán tükröződik a fáradtság és a kimerültség, amelyet a gyermek melletti virrasztás okozhatott. Sok édesanya számára ismerős lehet az érzés, amikor minden energiájukat gyermekük gyógyulására fordítják.

39.9 lázzal egész nap feküdt, szegénykémnek nagyon fáj a fejecskéje, úgyhogy egyfolytában masszírozom neki. Szerencsére gyümölcsöt megeszi és sokat is iszik

– írta a sztoriban Pamela.

Kicsit megfáradt anya. Mondanám, hogy de jó, nap végéhez értünk... de igazából jelenleg teljesen mindegy

– írta a sztorihoz Pamela.